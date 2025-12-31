Ефременкова из "Дома-2" требует с Мондезира 400 тысяч рублей по алиментам на сыновей-близнецов

Юлия Ефременкова победила в суде по алиментам, чем вывела Мондезира из себя. Звезда реалити-шоу "Дом-2" показала судебное постановление и рассказала о долге по алиментам. Бывший избранник не сдержался и устроил публичную перепалку в соцсетях.
Ефременкова выиграла суд и напомнила о долге
На днях 38-летняя Юлия Ефременкова опубликовала фото с адвокатом. В руках у них было судебное постановление. Звезда реалити одержала победу в споре по алиментам с Мондезиром Свет-Амуром.
Телезвезда рассказала, что тяжба длилась несколько месяцев: "С апреля месяца шел процесс. Итог: полтора прожиточных минимума с ежегодной индексацией".
Юлия также озвучила сумму, которую, по ее словам, экс-партнер должен детям: "На данный момент долг у биородственника перед детьми 400 тысяч рублей".
Ефременкова заявила, что не собирается опускаться до личных оскорблений в адрес отца своих сыновей: "Я не буду переходить на личности, он сам за себя все давно сказал".
Она также подчеркнула, что для нее важны именно обязанности Мондезира перед детьми и ближайшие праздники: "Я лишь напомню про его обязательства перед сыновьями, и о том что скоро Новый год".
Резкая реакция Мондезира в соцсетях
После поста Юлии 36-летний Мондезир Свет-Амур пришел в ярость. В соцсетях он вновь принялся поливать бывшую грязью и не стеснялся в выражениях.
Юлия Ефременкова с сыновьями Даниэлем и Кристианом. Фото: соцсети
Он обрушился на экс-возлюбленную с жесткими обвинениями, заявив, что репутация Юлии известна всем. Таким образом, Свет-Амур намекнул на низкий социальный статус экс-возлюбленной. Мондезир заявил: "Дешевая туапсинская... Пытается три года из-за всех сил обратить на себя мое внимание, из кожи вон лезет бедная, чтобы ну хоть как-то зацепиться за бесценный ресурс, который профукала".
Экс-участник "Дома-2" продолжил атаку и перешел на личные характеристики Юлии: "Твоя душонка настолько прогнила, что даже после той лютой дичи и позора, которая преследует тебя всю твою позорную жизнь, ты продолжаешь в ней утопать уже в свои 40 лет".
Он обвинил бывшую в отсутствии самоуважения и попытках зарабатывать на его имени: "Я понимаю, что ты ненасытная и бездонная, понимаю, что гордость и достоинство покинули тебя. Ефременкова, начни уже вывозить сама, хотя бы раз в жизни или даже на это ты неспособна?!"
Мондезир заявил, что, по его мнению, карьера и медийный интерес к Юлии связаны только с ним и их общими детьми.
Свет-Амур обвинил экс-возлюбленную в том, что она строит публичный образ на семейной драме. В завершение своей тирады он предложил Юлии заняться другими делами и перестать вспоминать его в публичном поле.
