Ефременкова из "Дома-2" требует с Мондезира 400 тысяч рублей по алиментам на сыновей-близнецов

Юлия Ефременкова победила в суде по алиментам, чем вывела Мондезира из себя. Звезда реалити-шоу "Дом-2" показала судебное постановление и рассказала о долге по алиментам. Бывший избранник не сдержался и устроил публичную перепалку в соцсетях.

Ефременкова выиграла суд и напомнила о долге

На днях 38-летняя Юлия Ефременкова опубликовала фото с адвокатом. В руках у них было судебное постановление. Звезда реалити одержала победу в споре по алиментам с Мондезиром Свет-Амуром.

Телезвезда рассказала, что тяжба длилась несколько месяцев: "С апреля месяца шел процесс. Итог: полтора прожиточных минимума с ежегодной индексацией".

Юлия также озвучила сумму, которую, по ее словам, экс-партнер должен детям: "На данный момент долг у биородственника перед детьми 400 тысяч рублей".

Ефременкова заявила, что не собирается опускаться до личных оскорблений в адрес отца своих сыновей: "Я не буду переходить на личности, он сам за себя все давно сказал".

Она также подчеркнула, что для нее важны именно обязанности Мондезира перед детьми и ближайшие праздники: "Я лишь напомню про его обязательства перед сыновьями, и о том что скоро Новый год".

Резкая реакция Мондезира в соцсетях

После поста Юлии 36-летний Мондезир Свет-Амур пришел в ярость. В соцсетях он вновь принялся поливать бывшую грязью и не стеснялся в выражениях.