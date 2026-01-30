"Эффект превосходства": Валерия Гай Германика восторгается талантом Константина Богомолова

Скандал вокруг имени Константина Богомолова не утихает уже неделю. Все — из-за его назначения ректором Школы-студии МХАТ. Решение министра культуры поделило театральное сообщество на две части.

Валерия Гай Германика и ее мнение о Богомолове

Режиссер Валерия Гай Германика примкнула к лагерю сторонников Константина Богомолова. Она сообщила, что восторгается его талантом и видением. По ее мнению, непонятый гений создает тренды и тот самый новый театр, который может научить подрастающее поколение уникальному видению актерской профессии.

Режиссер уверена, что его спектакли нетипичны, но лишь от того, что Богомолов превосходит своих коллег. Она говорит о нем как о человеке, который задает направление и предлагает другой взгляд на успех и профессию. Германика подробно разобрала, в чем, по ее мнению, секрет его влияния.

"Новый тренд успеха — взгляд Богомолова. Отсутствие суеты. Легкая дистанция. Минимум эмоций. Успех такого взгляда в трех эффектах. Первый — дефицит внимания: он не раздает его щедро, и поэтому внимание кажется ценным. Второй — ощущение внутренней вертикали: есть чувство, что у человека собственная шкала ценностей, и он стоит на ней устойчиво. Третий — пространство для проекций: когда эмоций мало, зритель дорисовывает глубину сам. А дорисованная глубина всегда сильнее явной. Это взгляд не вовлеченности, а наблюдения. Не "смотрите на меня", а "я вижу больше, чем вы думаете". И именно это создает эффект превосходства без прямой агрессии", — написала Гай-Германика о Богомолове.

Общество восстало и вспоминает самые шокирующие сцены

После новости о назначении Богомолова значительная часть общества восстала против режиссера. Интернет-пользователи стали вспоминать его постановки и в деталях рассказывать повергшие в шок сцены. Многие напоминают, что зрители по тенденции покидают его спектакли, не имея мужества досмотреть полностью. При этом пользователи уверяют, что с детьми приходить на постановки мужа Ксении Собчак и вовсе нельзя.

В комментариях всплывают одни и те же мотивы. Люди описывают атмосферу его работ и акцент делают на реакцию в зале. Зрители, по их словам, не выдерживают накала и уходят до финала. Тема допустимых границ для сцены и публики снова выходит на первый план.

Ранее актриса Людмила Поргина в беседе с Teleprogramma.org подвергла критике постановки Константина Богомолова. Она назвала их бездарной самодеятельностью. Поргина предположила, что Богомолов занял пост ректора Школы-студии МХАТ благодаря влиятельной жене, журналистке Ксении Собчак.

А вы как считаете, кто прав в этом споре — выступающие за Богомолова или против него? Ответьте в комментариях.