«Ее спросили — она ответила»: Шаляпин встал на защиту Булановой после нападок ее экс-танцора

В мире шоу‑бизнеса не утихают страсти вокруг конфликта между певицей Татьяной Булановой и ее бывшим танцором Максимом Алалыкиным. На фоне громких взаимных претензий в спор неожиданно вмешался шоумен Прохор Шаляпин. Артист не стал оставаться в стороне и публично поддержал коллегу по сцене.

Прохор Шаляпин встал на защиту Татьяны Булановой, отреагировав на эмоциональное обращение к певице от Максима Алалыкина. В своих соцсетях певец четко обозначил свою позицию. Он считает, что Буланова никаким образом не задела и не оскорбила бывших участников своей команды. И обижаться Максиму совершенно не на что.

«А что плохого, собственно, Татьяна сказала? Ее спросили — она ответила, как есть. Никаких оскорблений я лично не вижу. Ну отработали и отработали... все мы бываем в ударе и не очень на работе. Ничего оскорбительного», — написал Шаляпин в соцсети.

Напомним, ранее Максим Алалыкин публично обратился к Булановой с просьбой прекратить, по его словам, травлю в его адрес. Танцор особо подчеркнул, что постоянные упреки и публичные обвинения со стороны артистки причиняют боль не только ему, но и его близким — вся семья тяжело переживает эту ситуацию.

Конфликт уходит корнями в события ноября прошлого года. Тогда представитель пары — Максима и Алены Алалыкиных, которые входили в подтанцовку Булановой, — рассказал, что причиной их ухода из коллектива стал острый конфликт с новым директором певицы Сергеем. По словам представителя, в ходе ссоры в отношении Алены якобы имели место проявления физической силы.

А ранее танцоров Булановой высмеяли в Сети за их телодвижения во время выступления певицы. Их вялые танцы назвали «энергосберегающими».