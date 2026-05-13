«Едва сдерживала слезы»: SHAMAN дал крупную сумму денег старушке, торгующей на улице брелоками

Известные артисты нередко оказываются в центре внимания из‑за громких событий или скандалов. Но порой куда важнее и трогательнее моменты, когда знаменитости проявляют человечность в обычной жизни — без камер и заранее продуманных сценариев.

Именно такой случай недавно произошел с певцом SHAMAN'ом. Поклонники случайно стали свидетелями его искреннего доброго поступка и поспешили поделиться увиденным.

Фанаты артиста опубликовали душевное видео, запечатлевшее момент его встречи с пожилой женщиной. Все произошло возле кафе: SHAMAN заметил худенькую старушку, которая продавала брелоки ручной работы, и не смог пройти мимо.

«Ярослав (настоящее имя артиста — Ред.) помог бабушке крупной суммой денег, а она так растрогалась, что едва сдерживала слезы. В знак благодарности бабушка подарила Ярославу свой брелок на удачу. Мы потом тоже подошли к бабушке, она нам сказала, что сразу узнала SHAMAN», — рассказали KP.RU очевидцы.

Этот поступок хорошо вписывается в образ артиста, для которого помощь близким — не просто слова. В недавнем интервью SHAMAN вспоминал, как распорядился своим первым крупным гонораром.

«И маме, и папе, и всем близким сразу организовал самое главное — всякие медицинские „ништяки“ по здоровью. Родители ничего не просят. Они стесняются, им неудобно брать от меня деньги, пользоваться помощью, поэтому я всегда сам настаиваю на таких вещах. Спрашиваю, что нужно, что не нужно. Если не нужно — все равно нужно», — поделился артист.

История еще раз напоминает: за ярким сценическим образом скрывается человек с большим сердцем — и такие эпизоды вызывают у публики не меньше уважения, чем творческие успехи.