Эдита Пьеха готовится к возвращению на сцену в 90 лет

Певица Эдита Пьеха. Фото: КП/Глуз Александр

Народная артистка СССР Эдита Пьеха, которой 31 июля исполнилось 89 лет, планирует выступить на сцене в свой 90-летний юбилей в 2027 году. Об этом певица рассказала в беседе с «КП-Петербург».

В последнее время артистка ведет уединенный образ жизни и редко появляется на публике. Однако к своему юбилею она намерена сделать исключение, несмотря на сильное волнение перед выходом.

«Я дрожу уже сейчас. Очень волнуюсь, потому что для меня выход на сцену — это всегда волнение, переживание. Не потому, что я трусиха. Нет. Творчество трепещет. Придется выпить флакон валерьянки», — поделилась Пьеха.

В день своего 89-летия певица приняла поздравления от внука, певца Стаса Пьехи. Он поздравил бабушку лично и опубликовал в соцсетях редкое архивное видео, где еще молодая Эдита Станиславовна представляет шестилетнего Стаса публике на телевидении.

Эдита Пьеха — одна из самых известных советских и российских эстрадных певиц, чья карьера началась в 1950-х годах. Она является первой исполнительницей таких хитов, как «Город детства», «Белый свет», «Наш сосед» и «Огромное небо».

Артистка награждена множеством государственных наград и по-прежнему остается кумиром для нескольких поколений зрителей. Ее внук Стас Пьеха продолжил семейную традицию и стал популярным исполнителем. Он часто рассказывает о близких отношениях с бабушкой и ее влиянии на его творческий путь.

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