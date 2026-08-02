Эдита Пьеха готовится к возвращению на сцену в 90 лет

В последнее время артистка ведет уединенный образ жизни и редко появляется на публике. Однако к своему юбилею она намерена сделать исключение, несмотря на сильное волнение перед выходом.

«Я дрожу уже сейчас. Очень волнуюсь, потому что для меня выход на сцену — это всегда волнение, переживание. Не потому, что я трусиха. Нет. Творчество трепещет. Придется выпить флакон валерьянки», — поделилась Пьеха.

В день своего 89-летия певица приняла поздравления от внука, певца Стаса Пьехи. Он поздравил бабушку лично и опубликовал в соцсетях редкое архивное видео, где еще молодая Эдита Станиславовна представляет шестилетнего Стаса публике на телевидении.

Эдита Пьеха — одна из самых известных советских и российских эстрадных певиц, чья карьера началась в 1950-х годах. Она является первой исполнительницей таких хитов, как «Город детства», «Белый свет», «Наш сосед» и «Огромное небо».

Артистка награждена множеством государственных наград и по-прежнему остается кумиром для нескольких поколений зрителей. Ее внук Стас Пьеха продолжил семейную традицию и стал популярным исполнителем. Он часто рассказывает о близких отношениях с бабушкой и ее влиянии на его творческий путь.