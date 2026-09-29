Единственная взрослая в этой истории: Самойлову требуют отменить из-за плохого отношения к дочери Ариеле

Пока публика обсуждает поведение Джигана, на стороне Оксаны Самойловой тоже не все безоблачно. После откровенного интервью ее старшей дочери Ариелы Ксении Собчак в сети развернулось обсуждение уже самой Оксаны — и далеко не в ее пользу. Пользователи задаются вопросом: замечала ли мать то, что годами происходило с ее ребенком?

Единственный взрослый во всей истории

Внимание публики переключилось на старшую дочь Джигана и Самойловой — Ариелу. 15-летняя девочка рассказала в интервью о домашнем насилии, об угрозах отца, о дне, когда Джиган ходил по дому с оружием, — и о том, как годами жила в атмосфере страха. Но реакция сети оказалась шире: многие увидели, что травму Ариелы нанес не только отец. Приложила руку к состоянию девочки и мать.

По мнению комментаторов, у Ариелы очевидны признаки посттравматического стрессового расстройства и других психологических проблем. Симптомы были на поверхности: Ариела замыкалась в себе, наносила себе порезы и даже пыталась покончить с собой. Однако Оксана, как утверждают пользователи, последние годы публично списывала все это на «подростковые загоны» и позволяла себе публичные насмешки над переживаниями дочери — в том числе в рамках реалити‑шоу, где вся семейная жизнь транслировалась на публику.

Она и сейчас не до конца понимает

Главная претензия к Самойловой — не в том, что она не ушла раньше, а в том, что она, по впечатлению многих, до сих пор не осознает масштаб того, что пережил ребенок. Ариела кричала о проблеме единственным доступным способом — через поведение, через замкнутость, через самоповреждение. И вместо того, чтобы увидеть в этом сигнал, взрослые вокруг подавали это как капризы подростка.

Именно Ариелу в сети теперь называют «единственным взрослым человеком во всей этой истории» — 15‑летняя девочка, которая оказалась способна рассказать правду, назвать вещи своими именами и публично засвидетельствовать происходящее, пока взрослые вокруг либо отрицали, либо оправдывали.

Цена публичного образа

История Оксаны и Джигана годами подавалась как успешный семейный бренд: красивый дом, четверо детей, совместные проекты. За этим фасадом, если верить словам самой Ариелы, скрывалась совсем другая реальность — с угрозами, оружием и страхом. Теперь, когда фасад рухнул, под ударом оказалась не только репутация Джигана, но и репутация Оксаны как матери, которая, по мнению многих, годами предпочитала не замечать того, что происходило с ее дочерью.

А вы согласны с мнением людей об Оксане Самойловой и Ариеле? Поделитесь в комментариях.