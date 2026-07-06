Единственная дочь Екатерины Жемчужной получит все ее наследство

Единственной наследницей актрисы станет ее дочь, заслуженная артистка РФ Ольга Жемчужная, которую все знают как Лялю Жемчужную.

Долгие годы Екатерина Жемчужная вместе с мужем, режиссером театра «Ромэн» Георгием Жемчужным, жила в Москве.

Сначала семья ютилась в скромном жилье, выделенном театром, затем перебралась в квартиру в Кузьминках.

Позже супруги стали обладателями просторных апартаментов в самом центре столицы — неподалеку от станции метро «Маяковская». В собственности у семьи также была дача.

Ближайшие родственники Екатерины Жемчужной — дочь Ольга, зять Роман Грохольский, внук Андрей Жемчужный, внучка Анастасия Грохольская и правнук Филипп.

Почти все члены семьи, за исключением правнука, так или иначе связаны с театром «Ромэн», где блистала сама Екатерина Жемчужная.

Екатерина Андреевна Жемчужная (Булдыженко) родилась 28 марта 1944 года в Туле в семье оседлых цыган. В детстве стеснялась своей национальности, но в зрелые годы гордо называла себя русской цыганкой.

В театре «Ромэн» она встретила мужа и главную любовь — режиссера Георгия Жемчужного. Вместе они прожили почти 60 лет.

Всесоюзную славу ей принесли роли в культовых фильмах: «Вечный зов», «Карнавал», «Королева Марго», «Табор уходит в небо» и сериал «Кармелита».

Зрители запоминали ее героинь, а после «Карнавала» прохожие на улицах просили ее погадать на картах — искусство гадания Жемчужная унаследовала от матери.

Георгия Жемчужного не стало в 2021 году. По словам близких, Екатерина Андреевна так и не оправилась от этой потери.

Она ушла 3 июля 2026 года на 83-м году жизни. Причиной смерти стала тромбоэмболия — оторвавшийся тромб остановил сердце народной артистки. Прощание с актрисой состоится в театре «Ромэн», а похоронят ее на Ваганьковском кладбище рядом с мужем.