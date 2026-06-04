Дзюник о Бузовой: «Оля оперилась, начала показывать свой гонор, но она никто»

Дзюник хорошо знает Аксюту и считает его профессионалом, но при этом назвал Бузову «талантливой девочкой», которая, однако, начала показывать гонор.

По словам Дзюника, он знаком с Аксютой уже 25 лет и считает его профессионалом высочайшего уровня. Он напомнил, что на Первом канале все проходит именно через него, и каждого человека он отбирает лично.

«Оля Бузова – талантливая девочка. Умеет обаять, очаровать. Она набрала определенный авторитет за счет своих подписчиков. И этот скандал мне сложно комментировать…», - заявил он Teleprogramma.org.

Дзюник также усомнился в артистических талантах Бузовой. Он заявил, что, несмотря на ее популярность, в музыкальной и актерской сферах она «никто».

«Да, ты блогер. За тобой следят такие же люди — ничего особо не умеющие», — добавил продюсер.

Этим заявлением он поддержал позицию Аксюты, который ранее назвал Бузову «социальным феноменом», но категорически отказался считать ее певицей.

Ранее генеральный директор Дирекции музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта в интервью YouTube-каналу «Родион Чепель» заявил, что не знает, кто такая Ольга Бузова, и что она никогда не появится на Первом канале, пока он занимает свою должность. Эти слова вызвали широкий резонанс и бурное обсуждение в СМИ и соцсетях.

Поклонники разделились на два лагеря: одни поддержали Аксюту, другие встали на защиту Бузовой. Сама певица пока публично не комментировала высказывания продюсера.