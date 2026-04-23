Джигурда вызвал Соловьева на дуэль: «Ты трус»

Актер Никита Джигурда неожиданно встал на защиту Бони и вызвал журналиста на дуэль.

Все началось с того, что на прошлой неделе Боня записала 18-минутное обращение к президенту Владимиру Путину, в котором затронула проблемы наводнения в Дагестане, выбросы мазута и другие острые темы.

В Кремле сообщили, что видео посмотрели, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что власти уже работают над этими вопросами.

Однако Владимир Соловьев в эфире телеканала «Россия 1» резко высказался о блогерше.

«Все эти темы, которые эта гражданка подает в таком виде, хорошо известны в Кремле. Ими занимаются с первой минуты. И не этой потрепанной девке открывать свой грязный рот и засорять пространство!» — заявил телеведущий.

Никита Джигурда не остался в стороне. Актер записал видеообращение, в котором раскритиковал Соловьева и предложил решить конфликт по-мужски — на ринге.

«Володя Соловьев, на дуэль, на ринг! Накаутирую тебя, сожгу твою отрицательную карму. Ты трус! Вызываю тебя на дуэль за оскорбление Бони, которой ты в подметки не годишься. Урою тебя, хоть ты и тяжелее, и моложе. Ты в ее лице оскорбил женщин!» — заявил Джигурда.

Ранее Боня заявила о намерении подать на Соловьева в суд за его «женоненавистнические» высказывания. По данным СМИ, к коллективному иску могут присоединиться и другие женщины, которых оскорбляли публичные мужчины.

20 апреля Соловьев ответил на обращение блогерши. Во время съемок программы «Вечер» он обвинил Боню в «работе на врага», который, по его словам, действует «очень спокойно, взвешенно и строго в рамках закона».