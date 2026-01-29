Джигурда возмутился назначением Богомолова ректором: "Долой!"

Никита Джигурда в своей манере отреагировал на назначение Константина Богомолова ректором Школы-студии МХАТ. В личном блоге он разместил свой немного запоздалый, но зато очень эмоциональный комментарий. Что же сказал Джигурда о Богомолове?

Скандал вокруг Богомолова: Джигурда рвется в бой

Решение министра культуры Ольги Любимовой спровоцировало скандал в театральном сообществе. Никита Джигурда записал эмоциональное видеообращение в соцсети. В нем шоумен резко осудил назначение Константина Богомолова ректором Школы-студии МХАТ.

В своем обращении Джигурда жестко высказался о Константине Богомолове. Он назвал его человеком с извращенными взглядами на искусство. Джигурда убежден, что тот категорически не подходит для роли ректора знаменитой театральной школы.

"Назначение Богомолова — это беспредел... Костя талантливый экспериментатор, но зачем же ставить ректором человека, для которого не существует классики и уважения к ней? Долой!" — призвал Никита Джигурда.

Фигура Богомолова в центре внимания

Имя Константина Богомолова звучит особенно громко на протяжении последней недели. После того, как стало известно о его назначении на пост ректора Школы-студии МХАТ, разразился жуткий скандал. Театральное сообщество негодует по поводу Богомолова. Актеры,-выпускники Школы-студии МХАТ, написали письмо на имя Ольги Любимовой, заявив, что Богомолов — не их человек.

Актер Валерий Баринов в беседе с Teleprogramma.org отметил, что мхатовцы подняли шум не просто так, они переживают за будущее. А актер Борис Щербаков уверен, что Богомолов на посту ректора долго не задержится. Ведь он еще и руководит двумя московскими театрами. Слишком большая нагрузка и ответственность для одного человека.

Константин Богомолов сразу же ответил тем, кто волнуется по поводу того, что он перегружен. Режиссер заявил, что переживать за него не нужно. Он справится. Выступление же против него выпускников Школы-студии МХАТ и их требования Богомолов назвал абсурдом.

А вы как считаете, Никита Джигурда прав? Ответьте в комментариях.