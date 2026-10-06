Джигана нашли в невменяемом состоянии после побега из рехаба

По данным Mash, артист Джиган систематически покидает клинику и возвращается в невменяемом состоянии, пропуская обязательные сессии.

Очередной случай произошел 1 октября, накануне шаббата. Около 15:00 Джиган уехал из центра вместе с сотрудником клиники — незадолго до начала сессии с психологом. Через несколько часов он пересел в машину к знакомому и отправился отдыхать, пропустив и вечерний тренинг, назначенный на 20:30.

К отбою рэпер не вернулся. Сотрудница клиники выехала за ним только в 23:00. Через полтора часа Джигана привезли обратно — он спал в откинутом кресле автомобиля, не мог самостоятельно открыть дверь и вспомнить пароль от территории. В общей сложности его не было в лечебнице более десяти часов.

Источник утверждает, что подобные ситуации в клинике не редкость. Пациенты якобы живут привычной жизнью: сигареты и алкоголь им добывают сотрудники в соседнем магазине, многие выходят за территорию пьяными или под веществами.

Правила центра строго это запрещают, однако руководство, по данным Mash, закрывает глаза на происходящее и даже помогает организовывать поездки.

Мотив, по информации источника, прост: чем дольше человек лечится, тем дольше за него платят. Сейчас в центре находятся 18 пациентов, а Джиган проходит терапию уже третий месяц .