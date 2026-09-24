Джиган замаливает грехи у Стены Плача: «Я пойду долиной смертной тени»

На снимке артист, одетый в традиционную белую одежду, стоит, прислонившись лбом к древним камням, и молится.

Подпись под фотографией Джиган составил из строк 22-го псалма Давида, добавив фразу на иврите.

«Даже если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной», — написал рэпер.

Фраза на иврите переводится как «Бог всегда со мной».

Снимок был сделан в Ришон-ле-Ционе — городе, который Джиган указал в геолокации. Публикация появилась на фоне сообщений о том, что артист проходит лечение в израильском реабилитационном центре.

По данным СМИ, рэпер якобы устроил стрельбу в своем подмосковном доме в ночь с 3 на 4 июля, после чего был отправлен на реабилитацию. Сам Джиган эту информацию категорически отрицает, называя ее «враньем и провокацией» и утверждая, что снимал клип.

В разговоре с Super он заявил: «Пусть что хотят, то и пишут. Снимал сниппет, а хейтеры все перекрутили».

Джиган и его бывшая супруга Оксана Самойлова официально развелись 1 апреля 2026 года после 13 лет брака. По условиям мирового соглашения рэперу отошел дом в Подмосковье, а Самойловой — две квартиры в Москве и компенсация части стоимости особняка.

Четверо детей остались с матерью. На фоне развода рэпер оспаривал брачный договор, утверждая, что подписывал его в уязвимом состоянии после лечения. В апреле 2026 года Джиган публично заявил, что не готов к новым отношениям, опровергнув слухи о романе с Анной Седоковой.