«Джиган снял меня в этой сауне»: Самойлова оправдалась за слухи об эскорте

На фоне громкого скандала со стрельбой, устроенной Джиганом в Подмосковье, Оксана Самойлова решилась раскрыть детали, которые годами будоражили поклонников и хейтеров. В откровенном интервью Ксении Собчак 38‑летняя блогерша впервые подробно рассказала, откуда взялись слухи о ее якобы эскортном прошлом — и как одна фотография многолетней давности породила целую волну мифов.

По словам Оксаны, все началось с кадра, сделанного в мини‑спа при салоне красоты ее подруги. Тогда Самойлова встречалась с Джиганом, и компания просто решила сделать «секси‑фото», посчитав это забавным. Времена были другие, никто не думал, что снимок когда‑то станет поводом для сплетен.

«Он приехал, мы сделали секси‑фото. Мы просто решили сделать так, думали, что прикольно. Просто времена были другие. Сейчас смотрю на это и думаю: будь проклят этот день! Не знаю, может, у Дениса что‑то было с моей подругой до меня», — призналась Самойлова.

Когда фото оказалось в сети, вокруг него моментально начали плодиться домыслы.

«Приписывали, что Джиган снял меня в этой сауне. И якобы так мы познакомились. Огромное количество мифов ходило по этому поводу», — добавила Самойлова.

На прямой вопрос Собчак о секс втроем Оксана ответила отрицательно.