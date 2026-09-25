«Джиган снял меня в этой сауне»: Самойлова оправдалась за слухи об эскорте

На фоне громкого скандала со стрельбой, устроенной Джиганом в Подмосковье, Оксана Самойлова решилась раскрыть детали, которые годами будоражили поклонников и хейтеров. В откровенном интервью Ксении Собчак 38‑летняя блогерша впервые подробно рассказала, откуда взялись слухи о ее якобы эскортном прошлом — и как одна фотография многолетней давности породила целую волну мифов.
По словам Оксаны, все началось с кадра, сделанного в мини‑спа при салоне красоты ее подруги. Тогда Самойлова встречалась с Джиганом, и компания просто решила сделать «секси‑фото», посчитав это забавным. Времена были другие, никто не думал, что снимок когда‑то станет поводом для сплетен.
«Он приехал, мы сделали секси‑фото. Мы просто решили сделать так, думали, что прикольно. Просто времена были другие. Сейчас смотрю на это и думаю: будь проклят этот день! Не знаю, может, у Дениса что‑то было с моей подругой до меня», — призналась Самойлова.
Когда фото оказалось в сети, вокруг него моментально начали плодиться домыслы.
«Приписывали, что Джиган снял меня в этой сауне. И якобы так мы познакомились. Огромное количество мифов ходило по этому поводу», — добавила Самойлова.
На прямой вопрос Собчак о секс втроем Оксана ответила отрицательно.
Ксения Собчак и Оксана Самойлова. Фото: кадр шоу Ксении Собчак
Не менее пронзительно прозвучали и воспоминания Самойловой о детстве. Она родилась в небольшом городе Ухте, откуда мечтала уехать любой ценой. Семья жила очень бедно: зимой Оксана ходила в школу в летних босоножках. Ситуация немного улучшилась, когда мама Евгения снова вышла замуж и у девушки появился отчим.
Путь к столичной жизни начался с переезда в Санкт‑Петербург, где у Оксаны был бойфренд — диджей по имени Вадим. После расставания с ним она отправилась покорять Москву. В столице жизнь тоже не была легкой: Самойлова снимала квартиру на двоих с подругой и бралась за любую работу.
«Работала админом в „Якитории“. И администратором, и хостес, и официантом. Получала тысяч 40… Это было очень тяжело. Ночные смены тяжело. Едешь (в метро) с утра в 6 утра», — с грустной улыбкой вспомнила Оксана.
Именно в Москве, в одном из ночных клубов, она и познакомилась с Джиганом. Эта встреча в корне изменила ее судьбу — но, как видно из рассказа Самойловой, прежде чем прийти к узнаваемости и достатку, ей пришлось пройти через годы тяжелого труда, сплетен и непростых решений. Сегодня, оглядываясь назад, она не скрывает: многие эпизоды прошлого вызывают у нее сожаление, но именно они стали фундаментом ее характера и умения держаться на плаву даже в самых бурных штормах.