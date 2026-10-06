Джиган сбегает из рехаба и кутит за его пределами

По данным источника, 1 октября Джиган уехал из центра в 15:00 с сотрудником клиники на китайском электромобиле. В это время у пациентов начиналась сессия с психологом.

В 19:00 он пересел в Toyota к товарищу и отправился отдыхать, пропустив и второй тренинг, который стартует в 20:30.

К полуночи рэпер не вернулся. Сотрудница клиники выехала за ним, а через полтора часа его привезли обратно в бессознательном состоянии. Джиган спал в откинутом кресле автомобиля, не мог самостоятельно открыть дверь и вспомнить пароль от территории. В общей сложности его не было в лечебнице более десяти часов.

По информации Mash, пациенты в рехабе живут привычной жизнью: сигареты и алкоголь им добывают сотрудники в соседнем магазине, многие выходят за территорию пьяными или под веществами.

В неадекватном состоянии они садятся за руль и засыпают прямо в машине. При этом правила центра строго запрещают подобное.

Источник утверждает, что руководство содействует таким «алковылазкам». Мотив простой: чем дольше человек лечится, тем дольше за него платят. Сейчас в центре находятся 18 пациентов. Сам Джиган проходит терапию уже третий месяц.

Джиган был отправлен на лечение в израильский рехаб после инцидента в ночь с 3 на 4 июля 2026 года в подмосковном поселке «Шато Соверен». По данным Mash, рэпер устроил стрельбу из карабина «Сайга-9», около десяти часов удерживал персонал и ранил одного из охранников в руку и ногу.

Дети в это время прятались в шкафах. Сам Джиган назвал произошедшее «провокацией» и заявил, что снимал клип.

Стоимость трехмесячного курса реабилитации в клинике «Феникс» в Ришон-ле-Ционе оценивается в сумму от 2 до 5 миллионов рублей.