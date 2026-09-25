Джиган ответил на обвинения тещи в интервью Собчак: «Бессовестное вранье»

Громкая семейная драма вокруг Оксаны Самойловой и Джигана получила новое развитие: вслед за откровениями блогерши в интервью Ксении Собчак прозвучали и слова ее мамы — Евгении Николаевны. В первой части многочасового разговора с Собчак женщина рассказала свою версию событий, связанных с разводом пары.

По словам Евгении Николаевны, когда Джиган узнал о разводе — в том числе из эпизодов семейного реалити, — он начал сыпать угрозами. Рэпер якобы грозился убить Самойлову и четверых детей. Именно из‑за этих слов, как утверждает женщина, Оксана впоследствии и приняла решение нанять охрану — чтобы защитить себя и детей от реальной, по ее мнению, угрозы.

Однако сам Джиган не стал молчать и в эксклюзивном комментарии изданию Super решительно опроверг все эти заявления. Его реакция оказалась предельно жесткой.

«Ужасное и бессовестное вранье», — заявил Джиган.

Напомним, ранее Джиган называл враньем и провокацией историю с расстрелом персонала в его особняке. Инцидент произошел еще в июле, а достоянием общественности стал только сейчас. Джиган заявил, что просто снимал видео для своего клипа.

Противоречие между показаниями делает эту историю особенно болезненной и запутанной: каждая сторона настаивает на своей правде, а детали, способные расставить все по местам, пока остаются за кадром.

А вы как думаете, кто говорит правду — Джиган или Самойлова? Поделитесь в комментариях.