Джебисашвили назвала Бородину несчастной: "Понятия не имеет, что такое дружба"

Экстрасенс Лина Джебисашвили ответила Ксении Бородиной за высказывание о Магомедах в 10-й серии шоу 'Сокровища императора'. Лина довольно грубо прошлась по теледиве. Она считает Бородину бесчувственной.

Зрители с интересом следят за событиями в шоу 'Сокровища императора' на ТНТ. В эфирах отчетливо видно, кто есть кто. В десятом эпизоде программы Бородина назвала 'театром' поведение Джебисашвили. Телеведущая фактически обвинила Лину в лицемерии.

Конфликт Лины и Ксении

Та очень сильно переживала за 'фиолетовых'. Маги проигрывали и рисковали выбыть из шоу. Лина рыдала и просила их переписать текст.