Джебисашвили назвала Бородину несчастной: "Понятия не имеет, что такое дружба"

Экстрасенс Лина Джебисашвили ответила Ксении Бородиной за высказывание о Магомедах в 10-й серии шоу 'Сокровища императора'. Лина довольно грубо прошлась по теледиве. Она считает Бородину бесчувственной.
Зрители с интересом следят за событиями в шоу 'Сокровища императора' на ТНТ. В эфирах отчетливо видно, кто есть кто. В десятом эпизоде программы Бородина назвала 'театром' поведение Джебисашвили. Телеведущая фактически обвинила Лину в лицемерии.
Конфликт Лины и Ксении
Та очень сильно переживала за 'фиолетовых'. Маги проигрывали и рисковали выбыть из шоу. Лина рыдала и просила их переписать текст.
"Там твой мужчина сидит на коленях, переписывает текст,а ты тут рыдаешь по бородатым мужикам! Ну, для меня это немножечко театр…" — высказалась Ксения Бородина.
Маги сознательно покинули шоу. Фото: ТНТ
Позже Джебисашвили дала ответ Бородиной. Она назвала теледиву 'несчастной бабиной'.
"Очень переживала за 'фиолетовых'! А Бородина — несчастная бабина, которая понятия не имеет, что такое дружба и сопереживание!" — заявила Джебисашвили.
Подстава от тетушки Ван
Магомед Муртазаалиев и Магомед Исмаилов посчитали, что отношение тетушки Ван к ним было предвзятым. Сценку с куклами они сдавали четыре раза! Каждый раз тетушка Ван была чем-то недовольна.
Она критиковала каждую мелочь. Вплоть до поворота головы. А когда пришли 'желтые', отнеслась к ним снисходительно.
'Фиолетовые' признались, что после такого у них опустились руки. Они сознательно покинули шоу.
Еще чуть ранее тетушка Ван ввела их в заблуждение по поводу макияжа.
"И мы приняли решение отказаться, так как макияж у театралов был ну очень нежным… Мы не сожалели… но было понимание, тетушка Ван нас ввела в легкое заблуждение", — объяснил Муртазаалиев.
Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото: ТНТ
Бородина и Сердюков на шоу: испытание чувств
Ксения Бородина принимает участие в шоу 'Сокровища императора' вместе с мужем Николаем Сердюковым. Во время испытаний он показал свой настоящий характер.
Сердюков истерил, орал на Бородину. Та пыталась сглаживать конфликты. Но это у нее не всегда получалось. В оправдание Бородина заявила, что на шоу выбирают самые яркие эпизоды для эфиров. На самом же деле, у нее с Сердюковым все идеально.
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