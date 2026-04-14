"Двойное имя": стало известно, как Лерчек назвала сына от аргентинского танцора

В жизни часто переплетаются яркие счастливые моменты и тяжелые испытания. История Валерии Чекалиной (Лерчек) — наглядный пример того, как радостное событие может смениться серьезными проблемами со здоровьем и юридическими сложностями.

Четвертый ребенок Лерчек

26 февраля в жизни блогера Валерии Чекалиной (известной под псевдонимом Лерчек) произошло знаменательное событие — она в четвертый раз стала матерью. Малыш появился на свет в союзе с 38‑летним танцором из Аргентины Луисом Сквиччиарини.

Долгое время родители не раскрывали имя новорожденного. Однако теперь эта информация стала общедоступной: по данным источника из окружения Лерчек, мальчика назвали Даниэлем.

"Пара дала ребенку двойное имя, но чаще его называют Даниэль", — рассказал источник.

Значение и происхождение имени

Имя Даниэль широко распространено в европейских странах и имеет еврейские корни. Лингвисты, изучавшие его этимологию, выяснили, что оно переводится как "Бог — мой судья". В российской традиции распространены аналогичные варианты — Даниил и Данила.

Внезапное ухудшение здоровья Лерчек

Радость от появления малыша омрачилась новостями о серьезных проблемах со здоровьем Лерчек. Уже на следующий день после выписки из родильного дома состояние Валерии резко ухудшилось. Медики диагностировали у нее рак желудка четвертой стадии с метастазами. В настоящее время Лерчек проходит курс химиотерапии в НМИЦ онкологии имени Блохина.

Параллельно с лечением Валерия сталкивается с непростыми юридическими проблемами. Ее и бывшего супруга Артёма Чекалина обвиняют в незаконном выводе крупной суммы за границу: речь идет о 251 миллионе рублей, полученных от продажи фитнес‑марафонов и переведённых в Арабские Эмираты.

Валерию освободили из‑под домашнего ареста, чтобы она могла проходить лечение в стационаре. Уголовное производство в отношении нее выделено в отдельное дело и приостановлено до выздоровления.

Приговор Артему Чекалину

Ситуация с правосудием получила развитие в отношении бывшего мужа Валерии. Гагаринский суд Москвы признал Артема Чекалина виновным в совершении незаконных валютных операций. По итогам заседания ему вынесли следующий приговор: 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Чекалин обязан выплатить штраф в размере 194,5 миллиона рублей. В зале суда на Артема надели наручники, после чего его этапировали в московское СИЗО‑7.

На суровой приговор Чекалину тут же последовала реакция общественности. Адвокат Катя Гордон назвала происходящее "живодерством" и заявила, что готова стать общественным защитником Артема.

По материалам РИА Новости

А вам нравится имя, которое Лерчек дала своему сыну? Поделитесь в комментариях.