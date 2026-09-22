«Две уставшие тетки»: Гордон вновь высказалась о Кудрявцевой

Адвокат и автор песен Катя Гордон уверена: примирение с телеведущей Лерой Кудрявцевой — лишь вопрос времени. Дружба двух ярких медийных персон пережила серьезное испытание: в прошлом году отношения дали трещину как раз на фоне запуска музыкального проекта — группы «ЗаVисть».

После нескольких концертов общение сошло на нет. По словам самой Кати, к разрыву привела целая цепочка факторов: накопившаяся усталость, влияние продюсера Татьяны Тур и личные амбиции обеих сторон. При этом Гордон не считает конфликт окончательным — она убеждена, что они с Лерой обязательно найдут общий язык, просто для этого нужно время. Важное условие, которое Катя озвучивает сразу: строить совместный бизнес подруги больше не планируют.

В интервью шоу «БеС комментариев» Гордон откровенно рассказала о своих ожиданиях.

«Я думаю, что, конечно, мы с ней помиримся. Должно пройти какое‑то время. Просто две уставшие тетки попали с неверным человеком в неверное время в какой‑то замес. Я тебя уверяю, что если мы будем где‑то вместе с ней лететь в самолёте, или ещё что‑то, наш конфликт закончится через час. Это все равно мой близкий человек», — сказала Катя Гордон.

Интересно, что думает по этому поводу Лера Кудрявцева. Уверены, ее ответ не заставит себя ждать.

А вы как считаете, Лера и Катя смогут продолжить дружбу или обе для этого слишком сложны? Поделитесь в комментариях.