«Два Курбановича»: жена Курбана Омарова показала сына Адама и его сестру Теону на одном видео

Напомним, Курбан Омаров — второй экс‑супруг Ксении Бородиной. Их брак завершился разводом после того, как телеведущая узнала об изменах бизнесмена. У пары есть дочка, 10‑летняя Теона. После развода родителей девочка живет с мамой, сестрой и отчимом Николаем Сердюковым.

В прошлом между бывшими супругами существовали серьезные разногласия касательно общения с ребенком. Курбан не раз говорил, что не имеет возможности видеть дочь тогда, когда ему этого хочется. Кроме того, Ксения изначально была против того, чтобы отец встречался с Теоной в компании своей новой избранницы — Валерии.

Со временем обстановка заметно смягчилась. Теперь Теона регулярно бывает в гостях у папы, причем уже без прежних ограничений — в том числе в присутствии Валерии. Девочка с удовольствием играет с младшим братом: их совместное времяпрепровождение становится все более естественным и радостным.