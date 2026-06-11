«Два Курбановича»: жена Курбана Омарова показала сына Адама и его сестру Теону на одном видео

Младшая дочь Ксении Бородиной, Теона, побывала в доме своего отца Курбана Омарова и его супруги Валерии. Визит получился по-семейному уютным: девочка отлично провела время вместе с маленьким братом Адамом.
Валерия, жена Курбана, поделилась в соцсетях очаровательным роликом: на нем Теона и Адам забавно подражают друг другу. Сначала девочка несколько раз быстро моргнула — малыш тут же повторил ее движение. Потом Адам старательно скопировал выражение лица сестры, и эта синхронность выглядела невероятно трогательно.
«Два Курбановича», — лаконично и с теплотой подписала кадры Валерия.
Сын Курбана Омарова Адам. Фото: соцсети Валерии Омаровой
Подписчики с радостью отреагировали на кадры: многие отметили внешнее сходство детей и порадовались тому, что они нашли общий язык. В комментариях звучали добрые слова: «Очень похожи. Хорошо, что их познакомили», «Как здорово, что они знакомы и общаются», «Как же похожи, папина ксерокопия!».
Теона, дочь Бородиной и Омарова. Фото: соцсети Валерии Омаровой
Напомним, Курбан Омаров — второй экс‑супруг Ксении Бородиной. Их брак завершился разводом после того, как телеведущая узнала об изменах бизнесмена. У пары есть дочка, 10‑летняя Теона. После развода родителей девочка живет с мамой, сестрой и отчимом Николаем Сердюковым.
В прошлом между бывшими супругами существовали серьезные разногласия касательно общения с ребенком. Курбан не раз говорил, что не имеет возможности видеть дочь тогда, когда ему этого хочется. Кроме того, Ксения изначально была против того, чтобы отец встречался с Теоной в компании своей новой избранницы — Валерии.
Со временем обстановка заметно смягчилась. Теперь Теона регулярно бывает в гостях у папы, причем уже без прежних ограничений — в том числе в присутствии Валерии. Девочка с удовольствием играет с младшим братом: их совместное времяпрепровождение становится все более естественным и радостным.