"Думала, что умираю": блогершу Надин Серовски экстренно прооперировали в Таиланде

Вместо запланированного ужина в честь дня рождения ребенка она оказалась на операционном столе. У Надин диагностировали аппендицит. И теперь она переживает, что операция прошла не слишком удачно, и ее ждет повторное вмешательство.

Серовски призналась, что оказалась в стране, где медицину она не знает, и это добавляет паники. В момент приступа боль была настолько сильной, что она потеряла сознание.

"Вместо ужина в честь дня рождения дочки я оказалась на операционном столе. Аппендицит… Лопнувший он или просто воспаленный, мы узнаем от доктора, это две огромные разницы. Еще и в Таиланде — в стране, с которой я не знакома на уровне медицины, и мне очень страшно. Просто страшно. Вчера я думала, что умираю, но меня просто отключило от боли обмороком", — поделилась Надин.

Она надеется, что все обойдется и она сможет поделиться опытом, чтобы предостеречь других.

"Все от нервов и стресса"

Блогер призналась, что винит в случившемся в первую очередь свое психологическое состояние.

"Я очень внутри нервничаю и переживаю и вечно жую ментальную жвачку. Все от нервов, стресса и сжатого тела в первую очередь", — написала она.

Поклонники Серовски, узнав о ее беде, тут же принялись успокаивать. Многие отмечали, что тайская медицина на высоте, и вспоминали собственный опыт лечения в этой стране.

"Любимая моя девочка! Поправляйся скорее! Всеми мыслями рядом, обнимаю и жду твою улыбку и счастливые глазки"; "Отличная здесь медицина, все будет хорошо"; "Дорогая Надин, пусть все самое сложное уже позади. И впереди только восстановление, забота о себе и возвращение к жизни. Искренне желаю тебе здоровья и сил"; "Надин, в Тае хорошая медицина. Я с детьми в прошлом году угодила в больницу с лихорадкой денге. Все прошло на высшем уровне. Поэтому не переживай. Все будет хорошо", — писали комментаторы.

Серовски поблагодарила всех за поддержку и пообещала не сдаваться.

Кто такая Надин Серовски

Надин Серовски — популярный российский блогер, модель и предприниматель. Популярность к ней пришла после участия в скандальном реалити-шоу "Бородина против Бузовой" в 2022 году, где она стала победительницей и получила 5 миллионов рублей. Сейчас ее блог насчитывает около 2 миллионов подписчиков.