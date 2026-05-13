«Думал, в жизни у вас гуще волосы»: Ксению Бородину унизил стилист дорогого салона

Известная телеведущая Ксения Бородина поделилась с аудиторией историей о неприятном опыте общения со стилистом. Ситуация заставила ее задуматься о самооценке и отношении к чужим оценкам.

Во время визита к специалисту по волосам Ксения столкнулась с бестактным замечанием. Стилист, впервые работавший с ней, не сдержался и озвучил свое разочарование.

«Стилист по волосам, который впервые мне мыл голову, сказал мне: «Ой, я думал, в жизни у вас гуще волосы», — рассказала Ксения Бородина в личном блоге.

По словам Бородиной, первой реакцией стало желание оправдаться. Телеведущая поймала себя на том, что объясняет мастеру сезонное выпадение волос.

«Да сейчас весна, волосы всегда вылезают», — начала оправдываться Бородина. Однако почти сразу Ксения осознала абсурдность ситуации.

Она поделилась внутренней переменой, которая произошла в тот момент.

«А потом думаю: „А зачем ты вообще оправдываешься? У тебя красивые волосы, свой цвет. И прости ему эту некомпетентность и глупость, потому что его мнения никто не спрашивал“. На чай даже не оставила!» — заключила Бородина.

Ксению Бородину, кстати, часто подозревают в пластических операциях по улучшению своей внешности. Она же продолжает настаивать, что ее красота естественна. Свои волосы Бородина считает шикарными, они — предмет ее особой гордости.

