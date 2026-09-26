«Думаете, я хочу носить эту фамилию?»: Бородина подтвердила, что не стала Сердюковой

В жизни публичных персон даже бытовые моменты нередко становятся поводом для бурных обсуждений — и история с фамилией Ксении Бородиной тому яркий пример. Несмотря на то что ее развод с Курбаном Омаровым случился пять лет назад, телеведущая до сих пор числится в документах под его фамилией. И, как выяснилось, это вовсе не осознанный выбор и уж точно не повод для гордости.

Ксения откровенно рассказала, почему не спешит менять фамилию. Оказывается, она не торопится быть Сердюковой, как ее третий по счету муж, а телеведущая мечтает быть исключительно Бородиной.

«Вы думаете, я хочу носить эту фамилию и я горжусь ею? У вас какие варианты? Я бы мечтала в паспорте иметь фамилию Бородина и на всех документах тоже! Но у меня не один СНИЛС и права, чтобы пойти и „просто“ поменять! Поэтому, как только представится такая возможность в будущем, я вмиг это сделаю», — пообещала Ксения Бородина.

Ее слова снимают любые домыслы: речь не о сентиментальности или желании сохранить связь с прошлым, а о вполне приземленных бюрократических сложностях.

Не обошла стороной телеведущая и другой острый вопрос — о крещении дочери Теоны, вокруг которого в сети ходило немало слухов. Отец девочки заявлял, будто решение приняли без его ведома, но Ксения решительно пресекла эти разговоры.

«Не читайте все, что пишут на заборе. У меня умная дочь, уважающая своих родителей, воспитанная, и, конечно же, она много раз об этом говорила и получила разрешение со всех сторон!» — утверждает Бородина.

Личная история Бородиной складывалась непросто. Первым ее супругом был бизнесмен Юрий Будагов — в этом браке родилась дочь Маруся. Пара рассталась в 2011 году, когда девочке исполнилось два года. Вторым мужем Ксении стал Курбан Омаров: они поженились в 2015‑м, в тот же год на свет появилась Теона. Союз продержался шесть лет, после чего супруги разошлись. А летом прошлого года телеведущая в третий раз сказала «да» — ее избранником стал Николай Сердюков, с которым она познакомилась на съемках реалити-шоу.

А вам не кажется странным, что Бородина не хочет брать фамилию Сердюкова? Поделитесь в комментариях.