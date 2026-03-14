"Дубайский ремонт": Ирина Безрукова впервые высказалась о новом назначении экс-супруга

Бывший муж Ирины на днях стал худруком сразу двух театров — МГТ и МХАТ имени Горького. Актриса рассказала, как коллеги встретили новость, что происходит за кулисами и при чем тут "дубайский ремонт".

Ирина призналась, что следит за ситуацией не только со стороны, но и через подругу, которая служит во МХАТе. По ее словам, актеры действительно рады переменам.

"Вчера был сбор труппы в Губернском театре, и наш художественный руководитель нам сказал, что происходит. А сегодня был сбор труппы во МХАТе имени М. Горького. У меня там подруга играет — Ирина Линдт, актриса. И она рассказала, что они воодушевлены, что они с большим восторгом приняли нового худрука. Им понравилось то, что он сказал. Они видят коллегу, видят уже успешного руководителя", — поделилась актриса.

"Грандиозный ремонт, дубайский"

Пока МХАТ имени Горького закрыт на реконструкцию. И ремонт там, по слухам, нешуточный. Предыдущий директор затеял масштабное обновление, и теперь актерам приходится временно переезжать на сцену МГТ.

"Вскоре они появятся на площадке Московского Губернского театра, поскольку там идет ремонт. Говорят, что очень своеобразный ремонт, дубайский. Но я не была, не видела. Предыдущий директор затеял какой-то грандиозный, роскошный ремонт", — рассказала Ирина.

Из-за этого две труппы временно объединятся. Безрукова уверена, что это пойдет всем на пользу.

"Нам было сказано, что обе труппы будут как одна большая семья. Пока они будут играть у нас, когда закончится ремонт. Конечно, я думаю, очень быстро не получится сделать большой репертуар во МХАТе имени М. Горького. Поэтому, наверное, некоторые спектакли Московского Губернского театра пойдут на площадку МХАТ. Я думаю, что это будет взаимопроникновение, опыт уже такой есть", — пояснила актриса.

Как все начиналось

Сергей Безруков был назначен худруком МХАТ имени Горького 6 марта 2026 года. Сам артист поблагодарил Минкульт за доверие и попросил не ждать от него мгновенных перемен.

"Знакомство с репертуаром, с коллективом, с уже намеченными планами, наконец, с техническим состоянием здания на Тверском, — на это уйдет время", — написал он.

Труппа МХАТа новость встретила с энтузиазмом. Директор театра Елена Булукова заявила: