"Дубайская эскортница": Виктория Боня подаст в суд на депутата Милонова

Причиной стало высказывание политика, который в одном из своих интервью назвал ее "дубайской эскортницей". Сама Боня считает, что это оскорбление касается не только ее, а всех женщин в целом.

В своем Telegram-канале Виктория Боня высказалась резко и эмоционально. Она подчеркнула, что ситуация вышла за рамки личной обиды и приобрела общественное звучание.

"Речь уже не только обо мне, речь о систематическом неуважении ко всем женщинам", — написала блогер.

По мнению Бони, публичные люди, особенно занимающие государственные должности, не имеют права использовать подобные формулировки. Она считает, что такие высказывания унижают человеческое достоинство и дискредитируют женщин, которые честно работают и строят карьеру за рубежом.

Напомним, Виктория Боня прославилась как участница "Дома-2", а позже построила карьеру телеведущей и модели. В 2010-х годах она переехала в Монако, а затем жила в Дубае. В последние годы Боня действительно часто делится кадрами роскошной жизни, путешествий и отдыха на курортах.

При этом она не раз выступала с критикой в адрес тех, кто пытается обесценивать женский труд и сводить успех к "удачному замужеству" или "нахождению на содержании".