Друг Усольцевых раскрыл новые детали пропажи семьи: «В щели кто-то лежит»

Сергей, его жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года во время прогулки в районе Кутурчинского Белогорья. Несмотря на масштабные поиски, в которых участвовали до полутора тысяч человек, спасатели, полиция и волонтеры, найти хоть какие-то следы семьи так и не удалось.

Новые детали от друга семьи

Друг Сергея Усольцева, Валентин Дегтерев, продолжает настаивать на том, что на фотографиях с октябрьских поисков прошлого года есть важные улики. По его словам, после обработки снимков он разглядел следы крови на земле и некий силуэт в расщелине.

«Я заметил на фотографиях, опубликованных спасателями после еще октябрьских поисков, следы крови на земле. Я убрал помехи и увеличил яркость. Это было на тропе до горы Мальвинка. Она даже помечена краской на деревьях. Отдельно там лежит бутылочка из зеленого стекла, вещи выпали, видимо. Кровь на этих фотографиях хорошо видно. Возможно, там остались и их кости. Если это подтвердится, то похоже, что это сделал медведь».

Дегтерев также указал на наличие некоего человеческого образа в расщелине на том же снимке.

«При увеличении фото появляются пиксели, но я убрал помехи. Там видно, что в щели кто-то лежит. Не очень большой кто-то — женщина или ребенок. Щель глубокая. Место с кровью, если честно, похоже на оторванную руку. Медведь мог их разорвать, закидать ветками. Это место нужно проверить».

Версия спасателя

Основатель поисково-спасательного центра «Рысь» Андрей Ермолаев попытался восстановить картину того рокового дня. По его мнению, даже если бы с кем-то из взрослых что-то случилось, у второго был шанс выйти к людям.

«Если, допустим, случилось что-то с мужчиной, тогда женщина с ребенком, может, не сориентировались и заблудились. Если что-то с женщиной или ребенком, то мужчина, заядлый и подготовленный турист, в любом случае должен был выйти. Да, холодно, но метель пройдет, и все равно за помощью кто-то смог бы пойти».

Ермолаева также смущает, что поиски с дронами с тепловизорами не дали результатов, хотя местность в тех краях достаточно открытая.

«Я не верю, что все сразу погибли. Все равно был какой-то шанс увидеть тепло. Там достаточно открытые участки, где очень хорошо можно было дронами отработать».

Версия побега

Существует и версия, что Усольцевы могли сбежать за границу, спасаясь от долгов. Называли даже примерные направления — Таиланд, США. Однако сын Ирины от прошлого брака Даниил Баталов эту теорию опровергал. Он не верит, что мама и отчим бросили его таким образом.

Тем не менее, со временем Баталов признался, что стал склоняться именно к версии побега, потому что поиски в тайге не дали никакого результата:

«Был уверен, что они все еще в лесу и им нужна помощь. Но со временем я стал придерживаться версии о побеге — и в нее мне хочется верить больше».

Юридическая неопределенность с деньгами

Отдельная загадка в этой истории — 300 тысяч рублей, найденные в автомобиле Усольцевых. Как объяснил адвокат Дмитрий Кравченко, эти средства не могут быть переданы родственникам напрямую.

Если они принадлежат пропавшему, для оформления наследства потребуется судебное решение. До этого момента близкие могут лишь хранить купюры. Есть и другой нюанс: если деньги официально признаны вещдоком по уголовному делу, распоряжаться ими без разрешения следователя запрещено.

Прокуратура Красноярского края сообщила, что 300 тысяч рублей, обнаруженные в машине, не включены в состав вещественных доказательств. Средства переданы на хранение дочери Усольцевых под расписку.

Пока судьба семьи неизвестна, деньги остаются замороженными юридически. Юристы подчеркивают: отсутствие тел усложняет дело — долгое отсутствие человека не означает автоматического открытия наследства. Так что пока тайга хранит свои секреты, а 300 тысяч рублей ждут своего часа в юридической неопределенности.