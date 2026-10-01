Друг Соседова не исключил, что критика могли убить из-за слов о Пугачевой

Продюсер Леонид Дзюник напомнил в разговоре с Teleprogramma.org, что в последние годы Соседов резко высказывался об Алле Пугачевой, и это могло нажить ему недоброжелателей.

По его словам, сразу после известия о гибели критика ему позвонила подруга Леся Сазыкина и напомнила: год назад в адрес Соседова поступали угрозы из-за нелестных слов о Примадонне.

«Кто-то говорит, что он со ступенек упал, кто-то — просто на площадке. Директор отеля вообще заявил, что он вышел покурить и вернулся, и это тромб. Его увезли в больницу в Нерюнгри. Если бы это произошло в Москве, все было бы по-другому», — сказал он.

Продюсер также обратил внимание на то, что Соседов заранее объявил о своей поездке в Якутию.

«Может, кто-то ногу подставил, подтолкнул», — предположил он.

Официальная версия следствия — несчастный случай. По данным патологоанатомов, причиной смерти стала черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг после падения с лестницы в отеле.

Записи камер видеонаблюдения показали, что посторонних рядом с Соседовым не было — на лестнице он находился один. Прощание с критиком состоялось на 30 сентября, похоронили его на Перепечинском кладбище рядом с отцом.

Сергей Соседов скончался 23 сентября 2026 года в Нерюнгри, куда приехал в качестве главы жюри конкурса красоты «Жемчужина Дальнего Востока». Критику было 58 лет. Он был известен как ведущий программы «Акулы пера» на ТВ-6, постоянный член жюри шоу «Суперстар!» и «ВИА Суперстар!» на НТВ, а также автор ток-шоу «За гранью».