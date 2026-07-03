Дожила! Лариса Долина бесплатно споет для посетителей казино

Певица Лариса Долина готова радовать своим вокалом даже посетителей казино. На фоне отмены ее концертов звезда согласна петь для людей, которые не готовы платить за билеты.

В субботу, 4 июля, гостей одного из казино в Калининградской области ждет сюрприз. Приятный или нет — решать только им. На сцене казино выступит народная артистка России Лариса Долина. Концерт пройдет бесплатно для посетителей заведения, и это редкая возможность услышать живое исполнение звезды в необычной атмосфере.

«Голос, который узнается с первых нот. Музыка, в которой — характер, эмоции и настоящая сила живого исполнения. Этот вечер — для тех, кто ценит качество, стиль и артистов с большой историей. Позвольте себе красивую летнюю ночь, наполненную музыкой и настроением», — говорится в анонсе мероприятия, который появился в телеграм-канале Ларисы Долиной.

Выступление Долиной наверняка станет ярким моментом вечера, но в памяти публики имя певицы связано не только с музыкой. В 2024 году вокалистка оказалась в центре громкого скандала. Став жертвой изощренной схемы телефонного мошенничества, Лариса Долина продала свою квартиру в престижном районе Хамовники. Аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и служб безопасности, убедили артистку, что ее активы под угрозой, и под предлогом «спасения» недвижимости и денег вынудили ее провести сделку. Полученные от продажи средства ушли на счета злоумышленников. После осознания произошедшего Долина обратилась в полицию — было возбуждено уголовное дело. А суд аннулировал сделку, забрав квартиру у покупательницы Полины Лурье. Деньги при этом Долину возвращать не обязали.

Разразился скандал. Его итогом стали отмены Ларисы Долиной. Люди массово отказывались ходить на выступления дивы. Долина потеряла много денег еще и из-за этого.

Позже Верховный суд встал на сторону Полины Лурье. Долиной пришлось освободить квартиру в Хамовниках. Сейчас звезда требует компенсацию с мошенников через суд. И выступает на не самых престижных площадках.

А вы пошли бы на концерт Ларисы Долиной бесплатно? Поделитесь в комментариях.