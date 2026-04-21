"Довольная!": как сейчас выглядит особенная дочь Данко, которой исполнилось 12 лет

Дочери певца Данко, страдающей ДЦП, исполнилось двенадцать лет. Мама девочки по такому случаю поделилась в личном блоге снимками именинницы Агаты. Как выглядит девочка?

Наталия Устюменко родила двух дочерей от исполнителя Данко (Александра Фадеева). Младшая девочка, Агата, появилась на свет с серьезным заболеванием — мультикистозом головного мозга и ДЦП. Медики предупредили родителей, что ребенок может оказаться недееспособным и неспособным к обучению.

Артист спустя некоторое время покинул семью, но его бывшая спутница жизни не опустила руки: она самостоятельно делает все, что в ее силах, чтобы ухаживать за тяжелобольной дочерью и способствовать улучшению ее состояния.

Сегодня у Агаты день рождения. Наталия организовала для девочки торжество: декорировала дом воздушными шарами, составив из них поздравительную надпись, и преподнесла торт в форме часов со свечами. Именинница облачилась в нарядную белую блузку с оборками и синее платье с цветочным узором. Устюменко заплела длинные волосы дочери в косы, украсив их голубыми бантами.

Бывшая гражданская супруга певца Данко разместила в личном блоге фотографии Агаты.

"Пробило 12! 12 лет Агуше!" — подписала Наталия. Праздник, очевидно, пришелся девочке по душе: на одном из снимков она широко улыбается.