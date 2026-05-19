«Довели»: Лера Кудрявцева разрыдалась в день своего 55-летия

19 мая известная телеведущая Лера Кудрявцева празднует юбилей — ей исполнилось 55 лет. С самого утра артистка получает теплые слова от друзей, коллег и поклонников: ее поздравляют не только при личных встречах, но и в социальных сетях. Звезда шоу «Секрет на миллион» вышла на связь в своем личном блоге и призналась, что эмоции переполняют ее — настолько, что довели до слез.
Супруга хоккеиста Игоря Макарова уточнила: слезы появились не из‑за печали, а благодаря множеству добрых и искренних слов, которые она услышала и прочитала в этот особенный день.
«Встала с утра… У меня сегодня юбилей… Меня все довели до слез. В хорошем смысле этого слова. Столько слов хороших, ну каких‑то… Я не знаю, чем я это все заслужила. Спасибо вам огромное за то, что вы у меня есть. Спасибо!» — сказала Лера на видео, утирая слезы.
Лера Кудрявцева утирает слезы. Фото: соцсети Леры Кудрявцевой
Кроме того, Кудрявцева поделилась роликом, в котором грациозно демонстрирует стильный образ. Теледива появилась в кадре в белоснежной блузе с жемчужным воротником и длинной черной юбке. Завершили образ изысканная прическа с ниспадающими локонами и выразительные аксессуары. Ведущая не сопроводила видео подписью, однако в комментариях тут же появились поздравления от фанатов и звездных приятелей.
«Лерусь, с 30‑летием!» — шутливо написал Сергей Лазарев. Бывший возлюбленный знаменитости также разместил отдельный ироничный пост в честь именинницы. Исполнитель хита «Сдавайся!» подчеркнул, что их с Лерой связывает прочная связь — как на сцене, так и за ее пределами.
«Да, нам обоим не „шешнадцать“… Но мы все так же юны душой и красивы телом», — заверил артист.
Лариса Гузеева, с которой у Кудрявцевой ранее случился конфликт, тоже опубликовала поздравительный пост. Правда, адресован он был не Лере, а дизайнеру Эмме Салимовой — та тоже отмечает в этот день свое 55‑летие.
Кроме того, в жизни Кудрявцевой недавно произошел разлад с еще одной близкой подругой — юристом и певицей Катей Гордон. Адвокат в недавнем интервью сообщила, что готова к примирению, но при этом обозначила определенное условие. А Кудрявцева заявила, что больше не верит в женскую дружбу.