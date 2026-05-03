Дорохов дважды поцеловал Бузову: «Она сама приближалась»

Юморист Денис Дорохов высказался о ситуации с Ольгой Бузовой, возникшей во время съемок шоу «Однажды в России».

Согласно задумке выпуска, телеведущая должна была соблазнять комика, однако сцена пошла не по плану. Дорохов дважды поцеловал Бузову в губы.

После премьеры программы зрители активно обсуждали этот инцидент, и юморист решил прояснить детали.

В разговоре с Лаурой Джугелией он заметил, что на телевидении часто встречаются моменты, когда участники поддаются эмоциям и импровизируют, отступая от утвержденного сценария.

По словам артиста, инициатива в сближении была обоюдной.

«Она сама приближалась. И последовала ответная реакция» — пояснил Дорохов, добавив, что в подобных эпизодах главное — не выходить из образа, а подхватывать игровую ситуацию.

Комик охарактеризовал этот случай как яркий пример живой импровизации, когда неожиданный поворот событий органично вписывается в формат шоу и служит его интересам.

