«Дорогая Бабон»: Стас Пьеха публично обратился к Эдите Пьехе

Легенда советской эстрады, народная артистка СССР Эдита Пьеха 31 июля отпраздновала свой 89‑й день рождения. Чествовать именинницу поспешили не только близкие, но и звезды шоу‑бизнеса — атмосфера праздника получилась по‑настоящему тёплой и семейной.
Особое внимание привлекло поздравление от внука певицы — Стаса Пьехи. 45‑летний артист, известный как выпускник «Фабрики звезд‑4» и исполнитель хита «Она не твоя», поздравил бабушку не только лично, но и в своем блоге, поделившись редким и трогательным видео. На кадрах еще молодая Эдита Станиславовна представляет шестилетнего Стаса публике на телевидении. Она называет его своим любимым мужчиной. Ведущая спросила у мальчика, как его зовут.
«Стасик», — представился публике Стас Пьеха.
В том эфире сорокалетней давности певица рассказала, почему внуку дали такое имя.
«Он назван в честь моего папы, поэтому ему очень хочется носить мою фамилию, чтобы осталась настоящая память о моем отце, которого я потеряла, когда мне было четыре года. Он настаивает упорно, чтобы он был Станислав Пьеха. А я ему за это благодарна», — сказала Эдита Пьеха.
Стас Пьеха и его звездная бабушка Эдита Пьеха. Фото: кадр видео соцсети
Стас — сын единственной дочери Эдиты Пьехи, Илоны Броневицкой. В семье также есть 40‑летняя Эрика Быстрова — еще одна внучка артистки.
Свое поздравление Стас оформил с особой душевностью, не скрывая гордости и любви.
«Мы празднуем 89‑летие нашей старшей! Наш аксакал, наша мудрость, опыт, гордость, история и сила! Дорогая, Бабон (Бабулевич, Дита), живи и радуйся каждому дню на радость нам, твоей семье! Мы всегда рядом в любой сложный и радостный момент! Твой любящий внук. P.S. В 6 лет я не то чтобы прямо на чем‑то настаивал, но ношу фамилию с гордостью, хоть это и ответственно», — написал Стас Пьеха в личном блоге.
Слова внука прозвучали как признание не только семейной связи, но и большой ответственности, которую несет фамилия Пьеха. К поздравлениям присоединились и представители шоу‑бизнеса, подчеркнув, что Эдита Станиславовна — не просто артистка, а целая эпоха в истории отечественной эстрады. Пьеху поздравили Наташа Королева, певица Зара, Денис Клявер, певица Валерия и другие знаменитости.