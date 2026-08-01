«Дорогая Бабон»: Стас Пьеха публично обратился к Эдите Пьехе

Легенда советской эстрады, народная артистка СССР Эдита Пьеха 31 июля отпраздновала свой 89‑й день рождения. Чествовать именинницу поспешили не только близкие, но и звезды шоу‑бизнеса — атмосфера праздника получилась по‑настоящему тёплой и семейной.

Особое внимание привлекло поздравление от внука певицы — Стаса Пьехи. 45‑летний артист, известный как выпускник «Фабрики звезд‑4» и исполнитель хита «Она не твоя», поздравил бабушку не только лично, но и в своем блоге, поделившись редким и трогательным видео. На кадрах еще молодая Эдита Станиславовна представляет шестилетнего Стаса публике на телевидении. Она называет его своим любимым мужчиной. Ведущая спросила у мальчика, как его зовут.

«Стасик», — представился публике Стас Пьеха.

В том эфире сорокалетней давности певица рассказала, почему внуку дали такое имя.