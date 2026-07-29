«Донашиваю и лицо, и тело»: Сябитова объяснила, почему больше не будет делать пластических операций

Телеведущая Роза Сябитова с благодарностью принимает комплименты о своей внешности, но подчеркивает: она не стремится искусственно менять то, что дала природа. Телеведущая спокойно относится к естественным изменениям — говорит, что сейчас просто «донашивает» свое лицо и тело такими, какие они есть, и не планирует новые пластические операции.

«Я уже донашиваю и лицо, и тело такими, какие они есть. Новых пластических операций не планирую», — цитирует Розу Сябитову KP.RU.

Свой подход Сябитова объясняет и заботой о здоровье: наркоз она сознательно бережет для случаев, когда он действительно необходим по медицинским показаниям. В зрелом возрасте не стоит рисковать и прибегать к анестезии ради косметических процедур — ее лучше оставить для ситуаций, где это жизненно важно. И такой случай недавно произошел: на съемках шоу Роза повредила руку — потребовалась операция, чтобы сшить поврежденные связки. К счастью, реабилитация прошла успешно, и сейчас телеведущая чувствует себя хорошо.

Еще одна причина не увлекаться пластикой — профессиональная специфика. По словам Сябитовой, ее работа в программе Первого канала «Давай поженимся!» напрямую связана с мимикой и живыми эмоциями, а радикальные изменения могут этому помешать. Кроме того, артистка ценит связь с близкими: ее лицо любят дети, и ей важно сохранять естественность. Роза не скрывает, что спокойно публикует в соцсетях снимки без макияжа и не прибегает к фильтрам — ей нечего прятать.

На вопрос о том, хотела бы она снова стать молодой, телеведущая отвечает твердо: нет.

«Мне нравится мой возраст, наслаждаюсь каждым днем, проживая свою прайм-эру (пик возможностей. - Авт.) и по востребованности, и в личной жизни», — отметила Роза Сябитова.

А ближайший план Розы Сябитовой предельно простой и теплый: провести отпуск вместе с внучкой Мирославой.