"Донашивает старую одежду": Пугачева вышла на прогулку в жакете, который носила 37 лет назад

На этот раз 76-летняя певица прогуливалась по Лимасолу вместе с мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом в РФ). Но пользователи Сети обратили внимание не столько на саму прогулку, сколько на гардероб Примадонны.

На свежих фото Алла Борисовна выглядит заметно постройневшей. Поклонники отмечают: певица, которая раньше предпочитала просторные балахоны, чтобы скрыть лишний вес, теперь уменьшилась на несколько размеров. Кроме того, артистка опирается на трость — возраст и проблемы со здоровьем дают о себе знать.

Тот самый жакет из клипа 1989-го

Но главной темой обсуждения стала одежда Пугачевой. На ней были светло-голубые джинсы, розовая удлиненная кофта и необычный бомбер. Внимательные фанаты узнали куртку: точно в такой же ткани Алла снималась в клипе на песню "Фотограф", который вышел в 1989 году.

Правда, в видео певица была в удлиненном пиджаке, а сейчас на ней укороченная версия. Видимо, Алла Борисовна просто перешила старую вещь, сделав из нее более современную куртку.