"Донашивает старую одежду": Пугачева вышла на прогулку в жакете, который носила 37 лет назад

На этот раз 76-летняя певица прогуливалась по Лимасолу вместе с мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом в РФ). Но пользователи Сети обратили внимание не столько на саму прогулку, сколько на гардероб Примадонны.
На свежих фото Алла Борисовна выглядит заметно постройневшей. Поклонники отмечают: певица, которая раньше предпочитала просторные балахоны, чтобы скрыть лишний вес, теперь уменьшилась на несколько размеров. Кроме того, артистка опирается на трость — возраст и проблемы со здоровьем дают о себе знать.
Тот самый жакет из клипа 1989-го
Но главной темой обсуждения стала одежда Пугачевой. На ней были светло-голубые джинсы, розовая удлиненная кофта и необычный бомбер. Внимательные фанаты узнали куртку: точно в такой же ткани Алла снималась в клипе на песню "Фотограф", который вышел в 1989 году.
Правда, в видео певица была в удлиненном пиджаке, а сейчас на ней укороченная версия. Видимо, Алла Борисовна просто перешила старую вещь, сделав из нее более современную куртку.
Фото: соцсети
"Экономит или осознанное потребление"?
Поклонники разделились на два лагеря. Одни считают, что Пугачева вынуждена экономить:
"Донашивает старую одежду", "У нее нет денег на новые вещи?", "Конечно, поиздержалась в Европе, новых доходов нет, вот и ходит в старом".
Другие встали на защиту:
"Винтаж сейчас в моде", "Это называется осознанное потребление", "Алла сейчас сидит дома, светскую жизнь не ведет, зачем ей тратить деньги на новую одежду".
Некоторые и вовсе уверены, что дело в экономии Галкина*. Иноагент, по их мнению, в последнее время, наоборот, расцвел: похудел, сменил прическу, обзавелся новым гардеробом.
Жизнь Пугачевой на Кипре
Алла Пугачева и Максим Галкин* уехали из России в сложный для страны период. Сейчас они живут на Кипре, где у семьи есть недвижимость. Певица ведет закрытый образ жизни, редко появляется на публике и практически не дает интервью.
