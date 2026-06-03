«Домой. С новым человеком»: Анна Михайловская во второй раз стала мамой

37‑летняя актриса Анна Михайловская, полюбившаяся зрителям по роли в сериале «Молодежка», поделилась трогательным моментом из своей жизни — звезда стала мамой во второй раз. Обычно артистка не слишком охотно делится подробностями личной жизни, но на этот раз решила порадовать поклонников и обнародовала первое фото с новорожденным малышом.
На опубликованном снимке Михайловская находится в автомобиле и бережно придерживает рукой автолюльку с младенцем. Кадр получился очень теплым и домашним — он словно передает атмосферу трепетного ожидания и радости от встречи с новым членом семьи.
Анна Михайловская с новорожденным малышом. Фото: соцсети Анны Михайловской
«Домой. С новым человеком», — лаконично подписала фото актриса.
При этом она решила пока оставить в тайне имя и пол малыша, подогревая интерес публики.
Пост мгновенно собрал множество теплых поздравлений. Помимо преданных поклонников, Анну поддержали и коллеги по шоу‑бизнесу: среди поздравивших оказались Лиза Моряк, Глафира Тарханова и другие звезды.
Напомним, в 2013 году Анна связала себя узами брака с Тимофеем Каратаевым. В 2015‑м у пары появился сын Мирослав. Однако спустя примерно два года после рождения мальчика супруги приняли решение расстаться.
О своем нынешнем избраннике актриса предпочитает не рассказывать, оставляя пространство для догадок и сохраняя личную жизнь в зоне приватности. Перед родами Анна Михайловская дала понять, что ей задают много вопросов об отце второго ребенка, и они ее раздражают.