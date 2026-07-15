«Домогательства принято скрывать»: Проклова поддержала рассказавшую об изнасиловании Толкалину

В мире кино, где за ослепительными кадрами и овациями порой скрываются тяжелые личные драмы, публичные признания о пережитом насилии становятся одновременно актом невероятной смелости и болезненным возвращением в прошлое. Именно такую исповедь Любови Толкалиной с глубоким сочувствием восприняла Елена Проклова — актриса, которая не понаслышке знает, какой ценой дается подобное откровение.

72‑летняя Елена Игоревна искренне переживает за коллегу и старается объяснить, почему женщины годами хранят в себе такие страшные тайны. Дело в том, что и сама Проклова столкнулась с чудовищной ситуацией в юности.

Искренние слова Любови Толкалиной глубоко отозвались в душе Елены Прокловой. Звезда картины «Будьте моим мужем» прежде делилась своей болью: в 15 лет она столкнулась с домогательствами со стороны «известного и влиятельного актера».

«Домогательства принято скрывать. Если не скрываешь — ты изгой. И ужасно, что нет возможности что‑то доказать…» — с горечью отметила Елена Игоревна.

По мнению заслуженной артистки России, страх перед общественным порицанием заставляет женщин долгие годы замалчивать факты насилия.

«Я сама прошла через это и знаю, каково оказаться в таком положении… Женщина стесняется и знает, что общество осудит», — делится Проклова.

Елена Игоревна всем сердцем сочувствует Толкалиной и понимает, насколько мучительно заново проживать травмирующие события. При этом она убеждена: публичное признание, каким бы тяжелым оно ни было, может стать шагом к внутреннему освобождению.

«Признание облегчит ей жизнь, как было со мной… Я надеюсь, что многих девушек наш рассказ убережет от беды. Молчать нельзя», — подчеркнула Проклова.

Напомним, Любовь Толкалина рассказала, что ее первый сексуальный опыт стал для нее трагедией — речь шла об изнасиловании.

«Я готовилась поступать во ВГИК и у меня был учитель. Я была в модельном агентстве, и у нас был преподаватель по актерскому мастерству в этом модельном агентстве. Это очень страшная история. Это человек из известного режиссерского клана», — призналась актриса в недавнем интервью.

При этом бывшая возлюбленная Егора Кончаловского не назвала имени насильника. Единственное, что она уточнила, — мужчина был значительно старше нее.

По материалам Woman.ru