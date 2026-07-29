«Должны задержать»: адвокат Игорь Трунов прокомментировал объявление в розыск Павла Дурова

По данным Следственного комитета России, с 29 июля 2026 года Павел Дуров — создатель и глава мессенджера Telegram — может быть объявлен в международный розыск. Бизнесмену вменяют причастность к делу о вовлечении 46 молодых граждан России в диверсионно‑террористическую деятельность.

Следствие полагает, что за вербовкой стояли украинские спецслужбы, а инструментом привлечения людей стал востребованный чат‑бот в Telegram. Еще в декабре 2025 года сервис был включен Роскомнадзором в перечень запрещенных ресурсов. При этом представители мессенджера никак не прокомментировали ситуацию.

Издание KP.RU попросило разъяснить, чем чревато для Павла Дурова возможное объявление в международный розыск, Игоря Трунова, возглавляющего Союз адвокатов России. Эксперт пояснил механизм: если соответствующее постановление будет направлено в компетентные органы, то при попытке пересечь границу Дурова обязаны задержать — будь то на вылете или по прибытии в страну.

«Если постановление направлено — то да, должны задержать. Но это еще не арест. Его должны задержать. Доставить в тот орган, который выдвинул обвинение», — объяснил адвокат.

С Дуровым должны будут провести опрос, официально предъявить претензии, поместить в изолятор временного содержания и затем обратиться в суд для избрания меры пресечения. По словам юриста, не обязательно речь пойдет о тюремном заключении — в качестве ограничительной меры суд может назначить, например, домашний арест, но свобода передвижения в любом случае будет серьезно ограничена.

При этом, как сообщает Aif.ru , в ФСБ уточнили, что вопрос о международном розыске основателя Telegram пока находится в стадии рассмотрения — окончательного решения еще не принято. Ранее в отношении Дурова уже выдвигались обвинения — в частности, его подозревали в оказании содействия террористической деятельности.

Стоит учитывать, что сам предприниматель уже длительное время не проживает в России. Согласно имеющимся сведениям, помимо российского паспорта, у Дурова есть документы, дающие право на пребывание в ряде государств: во Франции, в Объединенных Арабских Эмиратах, а также в карибском государстве Сент‑Китс и Невис. Общий размер его состояния оценивается примерно в 15 миллиардов долларов.