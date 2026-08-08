«Должно быть 6-7 на всю страну»: Олег Меньшиков обрушился с критикой на театральные вузы

Народный артист и педагог Олег Меньшиков выступил в личном блоге с резонансным заявлением — он призвал радикально сократить количество театральных институтов в стране, оставив всего 6–7 учебных заведений на всю Россию.
По мнению Олега Евгеньевича, нынешняя система подготовки актеров неэффективна: несмотря на сотни поступающих, до настоящей профессии добираются лишь единицы. Причина, как считает артист, — острый дефицит сильных педагогов: на огромное количество студентов приходится всего несколько действительно дельных наставников.
«Сколько человек заканчивают театральные вузы по всей стране? 500, 600, 700, 800? Сколько их работает потом в театре? 50-60? Сколько снимаются в кино – 10 – 15? А ведь они надеялись, они поступили. Они были уверены, что за четыре года получили профессию. Потом пойдут в театр, станут артистами, а если повезет – хорошими артистами. Но после окончания их мечту начинают топтать прямо у них на глазах.
Вообще неизвестно, чему их научили. Потому что не может быть на такое количество студентов по всей стране такое количество талантливых педагогов! Ну не может этого быть! А это сломанные судьбы», — высказался Меньшиков.
Олег Меньшиков призвал сократить количество театральных вузов. Фото: Олег Меньшиков
Меньшиков обозначил и пути решения проблемы. Во‑первых, училищам нужно существенно увеличить финансирование. Во‑вторых, те учебные заведения, которые не справляются с задачей, следует просто закрыть.
«Выход один — должно быть мощное государственное финансирование театральных институтов, чтобы не было необходимости набирать внебюджетные курсы, чтобы хоть как-то поддержать свое материальное состояние. А в некоторых случаях просто обеспечить существование этого института. Вообще, этих институтов должно быть 6-7 на всю страну. Мы должны понимать, что мы ответственны за тех, кого мы набираем, в полной мере», — заключил Олег Меньшиков.
Кстати, из 15 выпускников курса Олега Меньшикова в ГИТИСе более‑менее заметного успеха добился, пожалуй, только Слава Копейкин — звезда сериала «Слово пацана» и актер, который сыграет роль молодого Басты.
Заявление Меньшикова наверняка вызовет бурную дискуссию в профессиональной среде: вопрос о качестве театрального образования и разумном балансе между количеством вузов и уровнем подготовки остается одним из самых острых в индустрии.
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