«Должно быть 6-7 на всю страну»: Олег Меньшиков обрушился с критикой на театральные вузы

Народный артист и педагог Олег Меньшиков выступил в личном блоге с резонансным заявлением — он призвал радикально сократить количество театральных институтов в стране, оставив всего 6–7 учебных заведений на всю Россию.

По мнению Олега Евгеньевича, нынешняя система подготовки актеров неэффективна: несмотря на сотни поступающих, до настоящей профессии добираются лишь единицы. Причина, как считает артист, — острый дефицит сильных педагогов: на огромное количество студентов приходится всего несколько действительно дельных наставников.