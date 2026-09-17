Долина поселилась в квартире с криминальным прошлым, жилье могут отобрать

После громкой истории с потерей квартиры в Хамовниках Лариса Долина обосновалась в элитном жилом комплексе «Премьер» на улице Фотиевой в Гагаринском районе.

Площадь нового жилья составляет 242 квадратных метра, а стоимость оценивают в 250 миллионов рублей. Квартиру певица оформила на дочь Ангелину — чтобы обезопасить себя от повторения прошлых проблем.

По данным «Комсомольской правды», жилье представляет собой объединенные апартаменты. Внутри — пять комнат, три санузла, джакузи с телевизором в главной спальне и хамам в другом санузле.

Кухня оборудована барной стойкой, а из окон открывается вид на Воробьевы горы. Прихожая площадью около 60 квадратов сопоставима с целой трехкомнатной квартирой. Ремонт был завершен до переезда певицы.

Криминальное прошлое «подарка»

Новое жилье Долиной оказалось связано с именем Игоря Райхельсона — джазового музыканта и бизнесмена, объявленного в международный розыск по делу о мошенничестве.

Следствие утверждает, что он похитил у корпорации «ВСМПО-Ависма» около 1,5 миллиарда рублей через завышенные цены на поставки титанового сырья.

При этом Райхельсон никогда не был собственником квартиры — он лишь был в ней прописан. В ноябре 2025 года суд выписал его из жилья, поскольку он не являлся членом семьи собственника, не проживал там и не оплачивал коммунальные услуги.

Грозит ли Долиной новое выселение

Юристы разошлись во мнениях. Адвокат Елена Сенина считает, что певице ничего не грозит: если квартира была куплена на преступные деньги, изъятие возможно только при доказательстве, что новый собственник знал о преступлении или сделка была фиктивной.

Однако юрист Александр Хаминский предупреждает: если следствие установит, что недвижимость приобреталась на похищенные средства, квартиру могут конфисковать. Он отметил, что уголовное дело о хищении было возбуждено еще в июне 2025 года, и Долина могла знать о проблемах объекта.

Напомним, что предыдущую квартиру в Хамовниках Долина потеряла после того, как мошенники убедили ее продать жилье за 112 миллионов рублей. Верховный суд в декабре 2025 года оставил право собственности за покупательницей Полиной Лурье, а в январе 2026-го певицу выселили.