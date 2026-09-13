Долина об уходе со сцены: «Как только услышу, что не попадаю в ноты»

По словам Ларисы Долиной, возраст не является для нее препятствием, и она продолжит выступать до тех пор, пока голос будет звучать так, как нужно.

«Пока голос звучит — я буду петь. Как только я услышу, что не попадаю в ноты или что голос стал вибрировать не так, как надо, я уйду. Это будет тяжело, но я уйду», — пообещала Долина в беседе со специальным корреспондентом НСН.

При этом артистка подчеркнула, что ей нравится ее жизнь независимо от возраста. Она также призналась, что сейчас начинает новый творческий этап: если раньше ее песни были вдохновлены пережитым тяжелым периодом, то теперь она хочет исполнять более легкие композиции о любви.

Последние два года выдались для Долиной непростыми. В 2024 году она стала жертвой мошенников, потеряв квартиру в Хамовниках и крупную сумму денег. Позже артистка пережила публичную травлю и сравнила себя с мученицей Марией Магдалиной.

Несмотря на это, певица продолжает активно работать: в сентябре 2026 года Лефортовский суд взыскал с осужденных мошенников 114 миллионов рублей в ее пользу, хотя сама Долина заявила, что эти деньги не покроют потерь.

Продюсер Павел Рудченко, комментируя планы артистки, отметил, что сейчас у нее сложный этап в карьере: многие ей не верят, поэтому ее творчество может оказаться не таким востребованным, как она рассчитывает.

В то же время он допустил, что она сможет завоевать «аудиторию сочувствующих», но коллаборации с молодыми исполнителями, которые были бы для нее перспективны, маловероятны из-за разницы в творческих ориентирах.