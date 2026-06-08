Долг Оксаны Самойловой перед налоговой вырос до 4 миллионов рублей

Задолженность Самойловой, которая активно зарабатывает на рекламе, владеет бизнес-проектами и миллионной аудиторией в соцсетях, остается невыплаченной. Точная сумма долга зафиксирована на уровне 4 005 239,36 рубля.

Изначально задолженность была значительно меньше — всего 100 тысяч рублей, однако, по данным источника, она стремительно выросла за последние месяцы.

В мае 2026 года СМИ уже сообщали о финансовых проблемах супруги рэпера Джигана. Тогда речь шла о сумме около 4 миллионов рублей, из которых:

более 3,3 миллиона рублей — долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС),

714 тысяч рублей — долг перед Роскомнадзором (за распространение рекламы),

300 рублей — штраф за несвоевременно предоставленные сведения об ИП в Фонд пенсионного и социального страхования.

Кроме того, в сентябре 2024 года налоговая служба заблокировала расчетные счета ООО «Фэмэли Фест», где Самойлова значится учредителем и руководителем. Причиной стало то, что компания не предоставила расчет сумм налога на доходы.

Несмотря на крупную задолженность и блокировку счетов ее компании, сама Оксана Самойлова продолжает вести активную публичную жизнь и не комментирует сложившуюся ситуацию.

Оксана Самойлова — одна из самых высокооплачиваемых российских блогеров, жена рэпера Джигана (Дениса Устименко), мать четверых детей. Пара в апреле 2026 года официально оформила развод.

В последнее время Самойлова в своих интервью заявляла, что сосредоточена на воспитании детей и не хочет больше выходить замуж. Также она активно занимается благотворительностью, однако, судя по всему, ее собственные долги перед государством остаются для нее на втором плане.