Доктор Мясников об опасности смертельного хантавируса: «Протекает короткими вспышками»

Вспышка хантавируса на круизном судне MV Hondius вызвала серьезное беспокойство в мировом сообществе. Люди опасаются повторения сценария с локдаунами и новой пандемии.

Гибель трех пассажиров стала точкой отсчета для новой волны страхов. Мир едва успел оправиться после коронавируса, как столкнулся с новой угрозой. Лайнер следовал по маршруту из Аргентины в Кабо-Верде, и ничто не предвещало вспышки неизвестной ранее болезни.

Доктор Александр Мясников, как авторитетный эксперт, не остался в стороне от обсуждения тревожных новостей. Он объяснил, чего стоит ожидать от коварного вируса, который незаметно подбирается к человечеству.

Александр Мясников рассказал о хантавирусе

В своем блоге врач рассказал, что хантавирусом пугали еще на закате пандемии COVID-19. Это зоонозное заболевание, то есть передающееся от животных человеку.

Существует около 30 разновидностей хантавируса, из которых 12 способны поражать людей. В Азии вирус вызывает геморрагическую лихорадку с поражением почек, напоминающую лихорадку Денге, которую Мясников перенес в Африке.

В Европе и Америке другие подвиды вируса приводят к пневмонии и сердечной недостаточности. Впервые заболевание было зафиксировано у американских солдат во время Корейской войны.

Мясников также разъяснил механизм передачи вируса, развеяв мифы о его чрезвычайной летальности. Основными переносчиками являются грызуны — заражение происходит через их мочу и кал, загрязняющие поверхности. Передача от человека к человеку возможна, но, к счастью, происходит нечасто.

Наиболее широко вирус распространен в Китае, где ежегодно фиксируется от 16 до 100 тысяч случаев. Тысячи заболевших ежегодно регистрируются в России и Европе, где переносчиками выступают полевые мыши.

Какова смертность от хантавируса

«Смертность от этого типа вируса, который есть в России, всего 2-10%, а от китайской разновидности — 1%, но там и заболевают в разы больше. Хантавирус можно встретить в любой стране. Протекает обычно короткими вспышками, в Китае — весной. Лечение — ну, это вирус, поэтому все то же — симптоматическое», — объяснил Александр Мясников.

Специфического лечения не существует — терапия, как и при других вирусных инфекциях, симптоматическая.

Наибольшее беспокойство специалиста вызывает отсутствие вакцины. Несмотря на сообщения из Кореи и Китая, доктор сомневается в эффективности азиатского препарата.

«Так или иначе хантавирус в кандидаты возбудителя пандемии не годится, даже журналисты должны это понимать. Из миллиона разновидностей вирусов нами «изучено» около 5 тыс. Кавычки показывают, что и они изучены плохо», — резюмировал Александр Мясников.

Вместе с тем он опровергает риск нового локдауна.

Лайнер с хантавирусом прибыл на Канары в ночь на 10 мая и останется на рейде. Перед высадкой всех проверят для подтверждения отсутствия заражения.