Дочь Зураба Церетели судится с московскими чиновниками

Семейная история судебных разбирательств династии Церетели получила новое продолжение. Елена Церетели, дочь знаменитого скульптора Зураба Церетели, подала иск к Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры — заявление поступило в Тверской суд. Пока инстанция изучает документы, дата рассмотрения дела еще не назначена, сообщает MK.RU.

Ситуация выглядит как эхо давнего конфликта: еще 10 лет назад сам Зураб Церетели судился с тем же Агентством — тогда камнем преткновения стала арендная плата за особняк Штейнгейля в Гагаринском переулке в Москве. Спор в итоге удалось урегулировать мирным путем.

Теперь же в центре внимания — позиция Елены Церетели. Примечательно, что параллельно развивается и другая правовая коллизия с ее участием: столичные власти подали к ней иск с требованием снести две самовольные пристройки к музею‑мастерской в усадьбе Горбуновых на Большой Грузинской улице.

Так спор вокруг объектов культурного наследия и частных построек превращается в многослойную юридическую историю, где переплетаются интересы семьи, города и сохранения исторического облика столицы.

Зураб Церетели скончался 22 апреля 2025 года, ему был 91 год. Смерть настигла мастера в его подмосковном доме в Переделкине: причиной стала остановка сердечной деятельности. Выдающийся деятель искусства, возглавлявший Российскую академию художеств и носивший звание народного художника СССР и РФ, ушел из жизни в окружении родных.

Прощание с Зурабом Константиновичем состоялось в Москве 23 апреля. Отпевание провели в храме Христа Спасителя.

Погребение скульптора прошло 26 апреля в Тбилиси. Еще при жизни Церетели выразил волю быть похороненным на родной земле — в Дидубийском пантеоне, рядом со своей супругой Инессой Андроникашвили.