Дочь Запашного вышла на связь из больницы: «Пятна начали сходить»

В своем блоге Екатерина поделилась новостями о самочувствии. По ее словам, сегодня ей стало легче, она даже смогла поесть. Теперь ей не больно сидеть, а красные пятна, которые покрыли тело из-за острой аллергии, начали уменьшаться.

«Сегодня прям полегче, я даже поела. Могу сидеть, и это уже не больно. Пятна начали сходить», — рассказала циркачка.

В больнице Запашной провели еще один сеанс плазмофильтрации — современной процедуры, которая очищает кровь от токсинов. Артистка выразила надежду, что скоро ее выпишут.

«Надеюсь, все идет к выписке», — написала Екатерина.

Напомним, что Екатерина вместе с супругом приехала в Севастополь, чтобы отдохнуть и повидаться с родными. В городе работает цирк ее брата Ярослава Запашного. Однако отпуск омрачился неожиданным приступом аллергии.

Тело артистки покрылось красными зудящими пятнами, а руки сильно распухли. Медикам с девятой попытки удалось попасть в вену, чтобы ввести лекарство. Диагноз — отек Квинке.

Екатерина Запашная — представительница знаменитой цирковой династии Запашных. Она является дочерью народного артиста России Мстислава Запашного, который ушел из жизни в 2016 году.

С 2000 года она работает в цирке, выступая в жанре воздушной гимнастики, а также как дрессировщица хищных животных. В 2021 году ей было присвоено звание заслуженной артистки России.

Супруг Екатерины — бизнесмен Максим Степанов, с которым она воспитывает сына Романа. Пара поженилась в 2017 году.

Ярослав Запашный, брат Екатерины, также является известным дрессировщиком, народным артистом России. В Севастопольском цирке он регулярно представляет свои шоу, поэтому приезд сестры в город был связан и с семейным визитом.