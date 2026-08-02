Дочь Владимира Винокура Анастасия с годами стала копией отца

Анастасия Винокур — единственная дочь Владимира Винокура и его супруги Тамары. Она родилась 17 августа 1987 года. Девушка пошла по творческому пути своей семьи: она работает режиссером монтажа и продюсером, участвовала в создании ряда телевизионных проектов и клипов.

В 2017 году вышла замуж за бизнесмена Артура Шатиняна, а в 2018 году у пары родилась дочь Лидия.

Несмотря на то что Анастасия предпочитает нечасто появляться на публике и ведет закрытый образ жизни, ее эпизодические выходы в свет неизменно привлекают внимание.

Подписчики отмечают не только ее внешнюю схожесть с отцом, но и его манеру поведения. Сама Настя с юмором относится к таким замечаниям и не раз признавалась, что гордится своим отцом.

Владимир Винокур — народный артист РСФСР, известный пародист и юморист, который долгие годы остается одним из самых узнаваемых комиков страны. Он продолжает выступать на сцене и вести активную творческую жизнь.

В 2023 году Владимир Винокур перенес тяжелую операцию, но после курса восстановления вернулся к работе. Поддержка семьи, включая дочь и внучку, остается для него важной частью жизни. Анастасия часто навещает отца, помогает ему и старается быть рядом в трудные моменты, несмотря на занятость и собственные семейные заботы.