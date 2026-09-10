Дочь Виктории и Антона Макарских выросла красавицей и стала похожа на отца

История появления детей в семье Макарских — это отдельная глава, полная испытаний. Супруги, вместе уже более 25 лет, долгое время не могли стать родителями, хотя врачи не находили у них проблем со здоровьем.

Виктория дважды прибегала к процедуре ЭКО, и вторая попытка едва не закончилась трагедией.

По словам певицы, у нее случился редчайший случай гиперстимуляции.

«Меня раздуло, на треть в легких была вода, я дышать не могла, я вообще ничего не могла... Я просто помню: я лежу в ванной, ночью и я умираю», — вспоминала Виктория.

Антону пришлось самому везти жену в больницу, так как ни одна служба скорой помощи не принимала вызов. Врачи спасли певицу, но после этого пара решила отказаться от дальнейших попыток ЭКО и просто «отпустила» свою мечту.

Именно после того, как супруги смирились с возможной бездетностью и обратились к вере, произошло чудо. По совету священника они начали ездить по святым местам и молиться.

В сентябре 2012 года в Иерусалиме на свет появилась долгожданная дочь Мария, а спустя три года, в мае 2015-го, родился сын Иван. Сама Виктория признавалась, что рождение детей полностью изменило их жизнь, а чувство любви к ним оказалось сильнее, чем она могла себе представить.