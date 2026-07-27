Дочь Виктории Бони в 14 лет захотела сделать омолаживающие уколы

Подросток уверяет, что процедура не имеет возрастных ограничений и поможет коже оставаться упругой, а вреда не принесет.

«Их можно сейчас делать. Я хочу сейчас», — настаивала девочка.

Виктория Боня была категорически против и попыталась объяснить дочери, что в ее возрасте подобные вмешательства не просто бесполезны, а опасны.

«Ты сейчас вмешиваешься в растущий организм. У тебя организм еще растет. Он даже еще не вырос, а ты хочешь вмешаться», — возмущалась телеведущая.

Она также пояснила, что коллаген у подростков вырабатывается естественным образом, и никаких дополнительных стимуляторов не требуется.

«Пептид дает коллаген, упругость кожи. У тебя своя упругость кожи. У тебя вырабатывается коллаген натуральным образом. Ты еще ребенок, у тебя клетки делятся», — разъясняла Боня.

Анджелина не сдавалась и пыталась найти аргументы, ссылаясь на информацию из социальных сетей. Когда Виктория упомянула отца девочки Алекса Смерфита, который якобы не одобрил бы подобные эксперименты, Энджи ответила, что папа даже макияж ей долго не разрешал.

В ходе разговора выяснилось, что девочка уже знает, где лежат пептиды в холодильнике.

«Не вздумай делать без меня пептиды никакие, рано еще», — пригрозила дочери Боня, обратившись также к юным подписчицам с предостережением:

«Девочки, я вам тоже хочу сказать про пептиды — тоже не надо пептиды колоть. Пептиды надо колоть, когда уже у тебя клетка не делится, организм не молодеет».

Анджелина Смерфит родилась 16 июля 2012 года от брака Виктории Бони с британским бизнесменом Алексом Смерфитом. Пара развелась в 2017 году. Девочка живет с матерью, но активно общается с отцом.

Энджи часто появляется в социальных сетях Бони и не раз шокировала подписчиков не по годам взрослыми запросами. В последнее время Виктория все чаще сталкивается с желаниями дочери, типичными для взрослого человека.

Ранее Энджи просила деньги на дорогую одежду, косметику и аксессуары. Психологи отмечают, что подобные просьбы в подростковом возрасте часто связаны с желанием казаться старше и соответствовать образу успешных блогеров, которые окружают девочку в социальной среде.