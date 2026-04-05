Дочь Виктории Бони напала на критиков целлюлита: "Уроды, толстые старики"

Виктория Боня периодически публикует в соцсетях фотографии без макияжа и цифровой обработки. Подобная открытость вызывает неоднозначную реакцию среди аудитории.

Как хейтеры раскритиковали целлюлит Виктории Бони

Так, под постами телезвезды некоторые пользователи позволяют себе критические замечания относительно ее фигуры и возрастных особенностей.

В частности, одна из публикаций спровоцировала обсуждение наличия целлюлита, что вызвало возмущение у самой Бони. Она прокомментировала, что после размещения снимка получила сообщения с упреками о неотретушированной "апельсиновой корке".

На защиту матери встала ее 14-летняя дочь Анджелина. Подросток выразила мнение, что критика естественных особенностей тела недопустима. По ее словам, целлюлит является нормальным явлением, которое может проявляться даже в юном возрасте, и часто обусловлено генетикой.

Дочь Виктории Бони о хейтерах матери: У них никогда не было настоящей девушки

Анджелина предположила, что подобные язвительные комментарии исходят от людей, недовольных собственной жизнью, которые таким образом пытаются самоутвердиться за счет более успешных публичных персон.

Невольно вспомнилось пожелание персонажа Анатолия Папанова в адрес Андрея Миронова в комедии "Бриллиантовая рука": "Чтоб ты жил на одну зарплату".

"Они бедные, у них работа с 9 до 17, у них девушек нет. И они просто видят тебя и думают: "Напишу ей, потому что у меня жизни нет и я такой уродливый" Они и есть уроды. У них никогда не было настоящей девушки. Потому что кто их хочет? Они уроды, толстые тоже, старики", — отметила Анджелина.

