Дочь Толкалиной и Кончаловского сделала кольцо с зубом мудрости возлюбленного

По словам актрисы, ее молодой человек испытывает сильный дискомфорт при виде человеческих зубов.

«У него есть какая-то фобия. Я не знаю, как она называется. Когда тебе неприятно от вида человеческих зубов», — рассказала Мария.

Однажды она поинтересовалась у возлюбленного:

«А можно зубик твой, пожалуйста, взять?» — и получила согласие.

Саму идею Михалкова-Кончаловская позаимствовала у исторических личностей — подобные украшения, по ее словам, носили в разные времена, включая королеву Викторию.

Реализовать замысел оказалось непросто: несколько мастерских отказались браться за такую работу. Однако одна из студий согласилась, и актриса даже прошла мастер-класс по созданию серебряных колец, чтобы изготовить украшение с нуля. Зуб в итоге был инкрустирован фианитом.

Стоматолог, помогавший извлечь зуб, заподозрила неладное.

«Она нас сдала, девочки. Как говорил Булгаков: «Ведьма, так ведьма. Это очень шикарно». Мы согласны с Михаилом Афанасьевичем», — поделилась актриса.

Мария Михалкова-Кончаловская — актриса, дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной. Ранее она была замужем, но в 2025 году пара объявила о разводе после пяти лет брака.

О своем новом избраннике девушка недавно рассказывала в личном блоге — по ее словам, это не публичный человек, и она пока не готова раскрывать его имя. Сама Михалкова-Кончаловская продолжает актерскую карьеру и снимается в кино и театре.