Дочь Талызиной продает любимую дачу актрисы: «Нет любви к дому»

Решение о продаже далось наследнице непросто. Об этом Ксения Хаирова откровенно рассказала в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

«Это решение очень тяжелое. Мы принимали его с Настей (внучка Талызиной. — Прим. Ред.) вместе. Убеждаюсь в том, что оно правильное», — поделилась дочь актрисы.

Главная причина, по которой наследники расстаются с недвижимостью, проста: ни у кого из членов семьи нет желания заниматься дачным хозяйством.

«Если у тебя нет любви ни к дому, ни к земле, это всё будет умирать: и этот дом, и этот участок, и эти растения, который мама высаживала. Мы с Настей — не дачные», — объяснила Хаирова.

Для Валентины Илларионовны эта дача была настоящей отдушиной. Актриса, получившая всенародную любовь после роли в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», обожала свое подмосковное гнездышко. Она называла его «местом силы», где готовилась к спектаклям и восстанавливала силы после гастролей.

В доме площадью 400 квадратных метров предусмотрено шесть спален. Сама Талызина с особой теплотой относилась к участку. Актриса лично высаживала саженцы, которые привозила из разных уголков страны: из Майкопа, Омска, с Дальнего Востока.

«Где бы я ни была — обязательно на рынок. Отовсюду тащу саженцы», — признавалась актриса в интервью.

Стоимость дачи, расположенной в подмосковном поселке Кратово, наследники оценивают в сумму от 45 до 50 миллионов рублей.

Напомним, Валентина Талызина ушла из жизни 21 июня 2025 года на 91-м году жизни. По информации СМИ, причиной смерти стала онкология — у актрисы обнаружили рак поджелудочной железы.

Незадолго до смерти Талызиной стало известно о существовании завещания. По данным прессы, артистка оставила квартиру в центре Москвы на Большой Никитской стоимостью около 50 миллионов рублей и дачу в Кратово своей внучке Анастасии Талызиной, которая пошла по стопам бабушки и стала актрисой.

При этом сама Ксения Хаирова не стала оспаривать последнюю волю матери.