Дочь Пескова три года скрывала брак и родила троих детей от бизнесмена

Елизавета Пескова вышла замуж за Даниила Ромашова в июле 2024 года. Церемония прошла в узком кругу, без лишнего внимания прессы.

Свадьба Даниила и Василисы состоялась в декабре 2022 года. Брак продлился около полутора лет. О самой Василисе Комоловой известно немного: она непубличный человек и предпочитает не комментировать личную жизнь.

В июне 2026 года Елизавета выложила в соцсетях видео, на котором заметно, что она была беременна в 2024, 2025 и 2026 годах. Таким образом, у пары уже есть трое детей. Имена и пол наследников не раскрываются — Пескова предпочитает не показывать их публике.

В одном из постов, поздравляя свою мать Екатерину Солоцинскую с 50-летием, Елизавета написала:

«50 лет — полет нормальный. Трижды мама, почти трижды бабушка». Эти слова подтвердили, что у нее уже трое детей, а ее мать стала бабушкой в третий раз.

Сам Дмитрий Песков публично не комментировал семейную жизнь дочери.

Даниил Ромашов — петербургский предприниматель, сын бизнесмена Григория Ромашова. С 19 лет он занимается строительным бизнесом, является совладельцем ООО «НБК-Строительство» и компании «Смольнинское», за которой числится автопарк из Rolls-Royce и Mercedes G-Class.

В 20 лет он баллотировался в муниципальные депутаты от «Единой России», но не прошел. Подробности его текущей деятельности не раскрываются.

Елизавета Пескова родилась 9 января 1998 года. Окончила Институт стран Азии и Африки МГУ, училась во Франции, получила магистратуру в МГИМО.